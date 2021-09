Das internationale Berliner Festival Tanz im August bekommt eine neue künstlerische Leitung: Der portugiesische Kulturmanager Ricardo Carmona wird 2023 auf die finnische Kuratorin Virve Sutinen folgen, wie das Theater Hebbel am Ufer (HAU) am Montag mitteilte. Der Berliner Kulturstaatssekretär Torsten Wöhlert erklärte, Carmonas Blick aus dem Süden Europas sei geprägt durch andere biografische und künstlerische Erfahrungen, "die die Tanzszene in dieser Stadt und darüber hinaus bereichern".

HAU-Intendantin Annemie Vanackere erhofft sich vom Wechsel ab 2023 neue Impulse für Tanz im August: "Ricardo Carmona prägt das HAU seit 2012 nicht nur als Kurator für Tanz, sondern hat auch maßgebliche Akzente gesetzt mit seiner besonderen Sensibilität für die Themen Diversität, Nachhaltigkeit und internationale Kooperationen, die seit Beginn der Pandemie nochmals an Bedeutung gewonnen haben."



Der 43-jährige Portugiese hat bereits mehrmals für das HAU gearbeitet: Unter anderem kuratierte er die Festivals "Return to Sender - Künstlerische Positionen aus Ägypten, Äthiopien, der Demokratischen Republik Kongo, Marokko, Mosambik und Südafrika" (2015) und "The Present is not Enough - Performing Queer Histories and Futures".



Das traditionell im August stattfindende Festival für zeitgenössischen Tanz wurde 1989 gegründet.