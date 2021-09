"Nachdem 'Dunkel' eigentlich schon fertig war, also 18 Songs für 'Dunkel', haben wir nochmal 14 neue Songs geschrieben und haben dann von den 18 sieben runtergeworfen und acht neue hinzugefügt, so dass auf 'Dunkel' jetzt sogar noch ein Lied mehr ist als auf 'Hell'. Es ist ein kompletter Wahnsinn", so Gitarrist Farin Urlaub.

Das Album sei melancholischer, sagte Farin Urlaub im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Ein Grund dafür liege in der sozialen Isolation während der Corona-Zeit . Viele der Songs seien aber auch schon vor Corona entstanden.

Mit "Dunkel" bezieht die selbst ernannte "beste Band der Welt" erneut klar politisch Position. Die Musiker wollen für die Bundestagswahl mobilisieren. "Es geht darum, dass wir uns alle angesprochen fühlen", sagt Farin Urlaub. In dem der Demokratie gewidmeten Song heißt es dann auch: "Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an / dem Hass zu widerstehen."

Erst am Montag sagte die Band die noch in diesem Jahr geplanten Konzerte ihrer "In The Ä Tonight"- Tour komplett ab. "Heute ist ein schwarzer Tag", hieß es dazu auf der Homepage der Band [bademeister.com]. Die Tour war bereits coronabedingt verschoben worden. Der Auftakt für die ausverkauften Konzerte war zuletzt für den 30. Oktober in Berlin vorgesehen. Bei der Konzertreise durch 15 Städte waren 26 Auftritte in Deutschland, der Schweiz und Österreich geplant. Nur das Konzert im österreichischem Bad Hofgastein hat mit dem 2. April 2022 einen neuen Termin erhalten. Hier behalten die Tickets ihre Gültigkeit.

Zwei weitere Konzerttourneen sind aber weiter in Planung. Die Band spielt im kommenden Jahr während der "Buffalo Bill in Rom"-Tour 14 Open-Air-Konzerte in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Auftakt ist am 3. Juni in Hannover. Ebenfalls für 2022 hat die Band eine Tour nur durch die Hauptstadt mit 13 Auftritten teils in kleinen Clubs angekündigt. Die "Berlin Tour MMXXII" führt von Mai bis August durch neun Clubs und Konzerthallen und umfasst auch zwei Open-Air-Auftritte.

Die Band hofft, "dass sich bis dahin die 2G-Regel bundesweit einheitlich und flächendeckend durchsetzen wird, wie es im benachbarten europäischen Ausland schon seit längerer Zeit der Fall ist", hieß es.