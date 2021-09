Festival im Haus des Rundfunks - Flimmernde Keramiklandschaften

Im Rahmen des Festivals "Kunst am Bau" im Haus des Rundfunks zeigt die Künstlerin Kris Heide ihre Beobachtungen der historischen Keramikfassade. Die sich ständig wandelnden Muster und Farben spiegeln auch die 90-jährige Geschichte des Hauses. Von Sigrid Hoff



Fotos im Großformat, 160 mal 90 Zentimeter, reihen sich in einem Quergang vom Lichthof in der dritten Etage im Haus des Rundfunks. Zu erkennen sind abstrakte Farbflächen, die bei näherer Betrachtung wie Landschaften aus der Vogelperspektive anmuten: blaue Seen oder gar Ozeane, gesäumt von grünen Wäldern und rotbraunen Landstreifen als Begrenzung des Festlands, ein rosa-grau-farbener Streifen liegt wie ein Wolkenband darüber. Risse in den Glasuren werden zu feinen Linien und überziehen wie Straßen die Fläche. Der Druck auf samtartigem Baumwollpapier verstärkt den malerischen Eindruck.

Jedes Großfoto wirkt rätselhaft, Farben und Formen changieren, lassen sich keinem Gegenstand zuordnen. Dabei sind es Großaufnahmen einzelner Keramikplatten von der Fassade des Rundfunkhauses an der Masurenallee, die Kris Heide einzeln abfotografiert und vergrößert hat.



"Ich habe die Fassade fotografiert bei einem besonderen Licht am Pfingstmontag," erzählt die Fotokünstlerin, "die Sonne stand sehr hoch und schien auf die frühjahrsgrünen Bäume, das Himmelslicht war stark und manchmal fuhr ein Auto vorbei, und so gibt es neben den Brauntönen und schillernden Farbspektren, auch Grün, Blau und an einer Stelle einen roten Fleck von dem roten Auto, das vorbeifuhr, das fand ich dann auch interessant."

"Besonders reizvoll ist es, wenn die Sonne über dem Bau steht"

Die Fassade vom Haus des Rundfunks mit ihren dunklen Klinkern und violett schimmernden Keramikplatten hat die Künstlerin von Anbeginn begeistert. Für Kris Heide, die 2019 nach Berlin gezogen war und um die Ecke am Kaiserdamm wohnt, war der Bau eine Entdeckung. "Das Faszinierende ist, dass die Fassade sich bei jedem Licht und jeder Tageszeit anders zeigt", hat sie beobachtet. Nach 90 Jahren hat dieser Bau nichts von seinem spannenden Farbspiel verloren, obwohl bei einer umfassenden Sanierung in den 1990er Jahren beschädigte Keramikfliesen ausgetauscht werden mussten. Bei den Betrachtern löste die auf den ersten Blick dunkel wirkende Front jedoch von Anbeginn kontroverse Gefühle aus. Der Publizist Siegfried Kracauer etwa urteilte nach der Fertigstellung, die Fassade mache einen düsteren Eindruck. Der Kunstkritiker Paul Westheim hingegen schwärmte 1930: "Besonders reizvoll ist es, wenn die Sonne über dem Bau steht und die Glasur in ständig wechselnden Tönen zu flimmern beginnt." Er spricht der Künstlerin Kris Heide aus der Seele, sie wollte genau diesen Eindruck festhalten.

privat Die Künstlerin Kristina Heide, geboren 1961 in Kiel, ist im Rheinland aufgewachsen und studierte in Bonn zunächst Kunstgeschichte. Da sie bereits als Kind begeistert gemalt hatte, nahm sie nebenbei Unterricht bei dem Künstler Arno Reins. Für ihre Promotion über Stillebenmalerei der Neuen Sachlichkeit befasste sie sich auch intensiv mit Kunst und Architektur der 1920er Jahre. Nach dem Studium arbeitete sie zunächst als Kunstwissenschaftlerin, Publizistin und Ausstellungskuratorin. Ein Ortswechsel aus familiären Gründen nach Tübingen und Zeichenunterricht bei Fritz Hohberger bewirkte, dass Kris Heide sich schließlich ganz ihrer eigenen Kunst widmete.

Intensive Auseinandersetzung mit Kunst und Architektur der 1920er Jahre

Die Liste von Heides Ausstellungen in den letzten zehn Jahren ist beachtlich und umfasst unterschiedliche Medien. Zu ihren erfolgreichsten Arbeiten inspirierte sie ein Aufenthalt im afrikanischen Malawi 2014/15. Dort entwickelte sie Rollbilder aus afrikanischen Stoffen mit holzschnittartig aufgemalten Frauengesichtern. Die Porträts zeigte sie auch in Deutschland in einer Wanderausstellung im Dialog mit Arbeiten malawischer Künstler. Erst in den letzten Jahren entdeckte Kris Heide zunehmend das Medium Fotografie für ihre Kunst. 2019 gewann ihr Fotobuch "Malawi - Menschen und Mauern" den Deutschen Fotobuchpreis in Silber.

Flirrende Landschaft aus vielen Farben

Als sie von dem Projekt "Kunst im Bau" erfuhr, war ihr sofort klar, sie würde sich mit einer Fotoarbeit beteiligen. "Ich habe tatsächlich 2019 erste Fotos von diesen Fliesen gemacht," erzählt Kris Heide, "und als ich die Fotos sah, habe ich gedacht, das sind ja Bilder!" Fast jede Keramikplatte, stellte sie fest, ist ein faszinierendes Unikat: "Es gibt welche mit Schlieren, die wie Regenbogen schillern, es gibt welche mit Ornamenten, die aussehen wie kleine Quallen oder wie Seeanomonen, es gibt auch Fliesen, denen man Altersspuren ansieht wie Krakeluren, überhaupt ist diese Fassade ja 90 Jahre alt."



Eigentlich wollte sie 90 Fotos zeigen, dem Jubiläum angemessen, gemeinsam mit Kuratorin Anke Schüttler einigte sie sich auf neun Bilder im Großformat. So entstanden Ansichten einer Fantasielandschaft in grünen, gelben und blauen Farbtönen. Die Fassade des Rundfunkhauses – eine dunkle düstere Front, wie manche Zeitgenossen urteilten? Weit gefehlt. Die Fotos von Kris Heide zeigen: Jede einzelne Keramikplatte ist ein eigenes Kunstwerk, die Fassade eine flirrende Landschaft aus vielen Farben – eine Entdeckung.

90 Jahre Haus des Rundfunks

Bild: akg-images Am Donnerstag, 22. Januar 1931, wurde das Haus des Rundfunks an der Charlottenburger Masurenallee nach 19 Monaten Bauzeit eröffnet . Der massive Ziegelbau in Form eines gleichschenkligen Dreiecks mit Klinker- und Keramikplattenverblendung beherbergt neben zahlreichen Büroräumen drei große Sendesäle in seinem Inneren, außerdem mehr als zehn Aufnahmestudios sowie Proben- und Schalträume.

Bild: dpa Architekt des neuen Funkhauses ist Hans Poelzig, seit 1923 Professor an der Technischen Hochschule. Er prägte als Vorsitzender den Deutschen Werkbund maßgeblich mit und gilt als ein wichtiger Vertreter der Neuen Sachlichkeit. Auch das Kino Babylon hatte er geplant.

Bild: dpa "Jeder, der den Bau betritt, wird je nach seiner Einstellung enttäuscht oder erfreut sein", sagte Rundfunkkommissar Hans Bredow (im Bild links) in seiner Eröffnungsrede. "Nichts von Prunk oder Glanz, alles wie es der Zeit entspricht…"

Bild: dpa/Soeren Stache "Auch einfache Treppenhäuser, Wandbekleidungen, Beleuchtungskörper, und Möbel können gut aussehen. Es braucht ja nicht immer edelstes Material zu sein", so Bredow weiter.



Bild: rbb|24/Tobias Goltz Der einzige Schmuck im Hause sei eine Bronzefigur von Meister Kolbe , "die der preußische Herr Kultusminister zur Ausschmückung des Lichthofes zur Verfügung gestellt hat." Der Bildhauer Georg Kolbe war einer der bedeutensten Künstler seiner Zeit.



Bild: akg-images Auch Zeit- und Kostenplan wurden laut Bredow eingehalten. Das Haus des Rundfunks habe zwei Besonderheiten aufzuweisen, "die man sonst bei einem großen Neubau selten antrifft: Erstens ist es, zieht man die Streiktage ab, fast auf den Tag genau fertig geworden , zweitens ist der Kostenvoranschlag von etwa 5 Millionen Mark so gut wie gar nicht überschritten worden ."

Bild: ullstein bild - Herbert Hoffmann Anfang 1932 gab es vier Millionen registrierte Rundfunkteilnehmer. Den Trend des neuen Mediums wussten die Nationalsozialisten zu nutzen. Ab dem 11. Juni 1932 wurde deutschlandweit eine 30-minütige "Stunde der Reichsregierung" zur besten Sendezeit eingeführt. Diese Sendung war Vorbotin der neuen Rundfunkreform von NSDAP-Mitglied Erich Scholz.

Bild: akg-images Am 30. Januar 1933 erzwang Gaufunkwart Eugen Hadmovsky dann die Übertragung des Fackelzuges zu Ehren des neuen Reichskanzlers Adolf Hitler. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten folgten Säuberungswellen im Haus des Rundfunks. Propagandaminister Joseph Goebbels unterstellte alle deutschen Sender dem Reich. Er installierte eine strikt hierarchische Gliederung, die aus der "Zentrale des Großdeutschen Rundfunks" ein Reichsprogramm verbreitete, ab März 1935 auch im Fernsehen.



Bild: akg-images Mit dem Kampf um Berlin wendete sich ab April 1945 das Blatt in der Stadt wieder. Am 2. Mai 1945 vermeldete der Nachrichtensprecher Richard Baier: "Der Führer ist tot." 200 Mann der Roten Armee besetzten das Haus unter Kommandeur Major Popow. Am 13. Mai, fünf Tage nach der Kapitulation, wandte sich der sowjetische Stadtkommandant Nikolaj Bersarin an die Berliner Bevölkerung. Einige Tage später wurde ein erstes öffentliches Rundfunkkonzert im Großen Sendesaal gespielt.

Bild: dpa/akg-images/Horst Maack Obwohl es im britischen Sektor von Berlin lag, wurde das Haus des Rundfunks nach dem Ende des 2. Weltkriegs bis 1952 vom "Berliner Rundfunk" genutzt, der durch die Sowjets kontrolliert wurde . Nach zeitweiliger Abriegelung durch die britische Armee wurde das Haus erst im Juli 1956 an den Berliner Senat übergeben, der es nach umfangreichen Renovierungsarbeiten dem Sender Freies Berlin (SFB) übergab.

Damals moderierten Harald Karas (li., stehend) und Günter Piecho. | Bild: rbb Der SFB knüpfte an die Weimarer Tradition an, man hört wieder Hans Bredow und Alfred Braun. Und neben zwei Rundfunkprogrammen, SFB 1 und SFB 2, startete 1958 die erste regionale Nachrichtensendung der ARD, die Berliner Abendschau. 1979 folgte das Kulturprogramm SFB 3.



Bild: dpa/Soeren Stache Nach dem Mauerfall gründeten im Jahr 1993 ORB (Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg) und SFB gemeinsam das Jugendradio Fritz , dann Inforadio , Radioeins und Radiokultur. Im Jahr 2003 fusionierten – nach einer Abstimmung im Landtag Brandenburg und im Abgeordnetenhaus von Berlin – SFB und ORB zum Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Auch die Onlineredaktion rbb|24 sitzt im Haus des Rundfunks.



Bild: rbb|24/Tobias Goltz Der umgestaltete Große Lichthof war nach langjährigen Bemühungen 1986-1987 nach Archivplänen und historischen Baubefunden rekonstruiert worden . Bis heute sind auch die alten Fahrstühle, die Paternoster, in Betrieb.

Bild: dpa/Soeren Stache Ab 2012 wurden die Fassaden nach dem Orginal von Hans Poelzig instand gesetzt. Das Haus des Rundfunks steht unter Denkmalschutz. Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen



























