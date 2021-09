Der 33-Jährige aus Manchester ist ganz nebenbei ein ziemlich guter Pianist. Er ist klassisch ausgebildet und bringt ganz eigene Noten in die Music-Comedy: atemlos, burlesk, entfesselt, schrill. Aufgeladen mit Sex, Drugs & Rock’n Roll performt er ein Kaleidoskop der gezielten Grenzüberschreitungen. Er erzählt davon, wie er als Jugendlicher bei einem Rugby-Freundschaftsspiel seines Vaters im Knast zu viel Tee mit Sex-Hemmern getrunken hat oder am Flughafen on Tour zu einem Auftritt in Versailles wegen eines Dildos im Gepäck auseinandergenommen wurde.

Sein ihm sprichwörtlich zu Füßen liegendes Publikum in der intimen Bar jeder Vernunft nennt er "easy to please" - leicht zufrieden zu stellen. Jack Woodhead ist aber in jeder Hinsicht das, was "crowd pleaser" genannt wird: Er liefert. Das gilt auch für seine vorzügliche vierköpfige Kapelle (Tobias Tinker, Lukas Thielecke, Florent Mannant, Sidney Werner), die gekonnt zwischen Chanson, Klezmer und Jazz changiert. Die Band kommt nur zu selten zum Zuge, weil sich der Leading Man in Soli verausgabt. Etwa wenn er demonstriert, wie Beethoven in der Hocke oder im Liegen komponierte.



Außer Beethovens Sonate Nr. 8, Opus 13 und dem anrührenden Charles Asnavour-Cover "What makes a man a man" hat der Entertainer nur Eigenkompostionen in seine erste Solo-Show aufgenommen. Abgründige Songs wie den von "Doris the Striptease Spider" oder sanfte Walzer wie das "Lost Child".

Immer wieder zeigt Jack Woodhead auch, dass er nicht nur auf schrill abonniert ist. Seine Solo-Sause ist zwar noch ausbaufähig. Aber schon jetzt ist sie mehr als nur eine Kostprobe von dem Wahnwitz, zu dem dieses ungeheuer sympathische Music-Comedy-Chamäleon fähig ist.