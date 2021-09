Festival im Haus des Rundfunks - Wenn die Kunst ein Funkhaus kapert

Bild: Tomas Fitzel

09.09.21 | 14:05 Uhr

Mit 90 Jahren ist das Haus des Rundfunks - aus dem der rbb noch heute sendet - das älteste Funkhaus Eurpas. Zum Jahrestag verwandelt das Kulturprogramm des rbb die Architektur-Ikone in einen Ort der Künste.

Zum 90. Geburtstag des Haus des Rundfunks (kurz HdR genannt) hat rbbKultur - das Kulturprogramm des rbb - 23 Kunstprojekte initiiert, die sich mit dem Funkhaus beschäftigen. Ab Freitag sind diese beim "Kunst im Bau"-Festival zu sehen. rbbKultur-Chefin Verena Keysers und Kuratorin Anke Schüttler über die Details.



rbb: Was passiert beim Festival "Kunst im Bau"? Verena Keysers: Wir feiern 90 Jahre Haus des Rundfunks, rücken das Haus in den Mittelpunkt, verrücken die Perspektiven auf den Bau des Architekten Hans Poelzig und die vielfältigen historischen Schichten und Geschichten des Funkhauses. Mehr als 300 Künstlerinnen und Künstler aus der Region sind unserem Aufruf gefolgt und haben sich mit ihren Ideen beworben. Die ausgewählten Arbeiten zeigen wir ab dem 10. September drei Tage lang als Festival und dann drei Monate als Dauerausstellung im HdR. Insgesamt 27 Künstler:nnen und Ensembles sind beim Festival dabei.



Anke Schüttler: An diesem Festival und Ausstellungsprojekt ist so besonders, dass alle Kunst in direkter Auseinandersetzung mit dem Haus des Rundfunks und seiner Geschichte entstanden ist. Die Künstler:innen haben alle viel Zeit vor Ort verbracht und das Gebäude auf sich wirken lassen. Alle haben es sich auf ihre eigene Weise angeeignet, so weit gehend, dass manche das Haus des Rundfunks für kurze Zeit zu ihrem Atelier oder Projektraum umfunktioniert haben.

Bild: akg-images Am Donnerstag, 22. Januar 1931, wurde das Haus des Rundfunks an der Charlottenburger Masurenallee nach 19 Monaten Bauzeit eröffnet . Der massive Ziegelbau in Form eines gleichschenkligen Dreiecks mit Klinker- und Keramikplattenverblendung beherbergt neben zahlreichen Büroräumen drei große Sendesäle in seinem Inneren, außerdem mehr als zehn Aufnahmestudios sowie Proben- und Schalträume.

Bild: dpa Architekt des neuen Funkhauses ist Hans Poelzig, seit 1923 Professor an der Technischen Hochschule. Er prägte als Vorsitzender den Deutschen Werkbund maßgeblich mit und gilt als ein wichtiger Vertreter der Neuen Sachlichkeit. Auch das Kino Babylon hatte er geplant.

Bild: dpa "Jeder, der den Bau betritt, wird je nach seiner Einstellung enttäuscht oder erfreut sein", sagte Rundfunkkommissar Hans Bredow (im Bild links) in seiner Eröffnungsrede. "Nichts von Prunk oder Glanz, alles wie es der Zeit entspricht…"

Bild: dpa/Soeren Stache "Auch einfache Treppenhäuser, Wandbekleidungen, Beleuchtungskörper, und Möbel können gut aussehen. Es braucht ja nicht immer edelstes Material zu sein", so Bredow weiter.



Bild: rbb|24/Tobias Goltz Der einzige Schmuck im Hause sei eine Bronzefigur von Meister Kolbe , "die der preußische Herr Kultusminister zur Ausschmückung des Lichthofes zur Verfügung gestellt hat." Der Bildhauer Georg Kolbe war einer der bedeutensten Künstler seiner Zeit.



Bild: akg-images Auch Zeit- und Kostenplan wurden laut Bredow eingehalten. Das Haus des Rundfunks habe zwei Besonderheiten aufzuweisen, "die man sonst bei einem großen Neubau selten antrifft: Erstens ist es, zieht man die Streiktage ab, fast auf den Tag genau fertig geworden , zweitens ist der Kostenvoranschlag von etwa 5 Millionen Mark so gut wie gar nicht überschritten worden ."

Bild: ullstein bild - Herbert Hoffmann Anfang 1932 gab es vier Millionen registrierte Rundfunkteilnehmer. Den Trend des neuen Mediums wussten die Nationalsozialisten zu nutzen. Ab dem 11. Juni 1932 wurde deutschlandweit eine 30-minütige "Stunde der Reichsregierung" zur besten Sendezeit eingeführt. Diese Sendung war Vorbotin der neuen Rundfunkreform von NSDAP-Mitglied Erich Scholz.

Bild: akg-images Am 30. Januar 1933 erzwang Gaufunkwart Eugen Hadmovsky dann die Übertragung des Fackelzuges zu Ehren des neuen Reichskanzlers Adolf Hitler. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten folgten Säuberungswellen im Haus des Rundfunks. Propagandaminister Joseph Goebbels unterstellte alle deutschen Sender dem Reich. Er installierte eine strikt hierarchische Gliederung, die aus der "Zentrale des Großdeutschen Rundfunks" ein Reichsprogramm verbreitete, ab März 1935 auch im Fernsehen.



Bild: akg-images Mit dem Kampf um Berlin wendete sich ab April 1945 das Blatt in der Stadt wieder. Am 2. Mai 1945 vermeldete der Nachrichtensprecher Richard Baier: "Der Führer ist tot." 200 Mann der Roten Armee besetzten das Haus unter Kommandeur Major Popow. Am 13. Mai, fünf Tage nach der Kapitulation, wandte sich der sowjetische Stadtkommandant Nikolaj Bersarin an die Berliner Bevölkerung. Einige Tage später wurde ein erstes öffentliches Rundfunkkonzert im Großen Sendesaal gespielt.

Bild: dpa/akg-images/Horst Maack Obwohl es im britischen Sektor von Berlin lag, wurde das Haus des Rundfunks nach dem Ende des 2. Weltkriegs bis 1952 vom "Berliner Rundfunk" genutzt, der durch die Sowjets kontrolliert wurde . Nach zeitweiliger Abriegelung durch die britische Armee wurde das Haus erst im Juli 1956 an den Berliner Senat übergeben, der es nach umfangreichen Renovierungsarbeiten dem Sender Freies Berlin (SFB) übergab.

Damals moderierten Harald Karas (li., stehend) und Günter Piecho. | Bild: rbb Der SFB knüpfte an die Weimarer Tradition an, man hört wieder Hans Bredow und Alfred Braun. Und neben zwei Rundfunkprogrammen, SFB 1 und SFB 2, startete 1958 die erste regionale Nachrichtensendung der ARD, die Berliner Abendschau. 1979 folgte das Kulturprogramm SFB 3.



Bild: dpa/Soeren Stache Nach dem Mauerfall gründeten im Jahr 1993 ORB (Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg) und SFB gemeinsam das Jugendradio Fritz , dann Inforadio , Radioeins und Radiokultur. Im Jahr 2003 fusionierten – nach einer Abstimmung im Landtag Brandenburg und im Abgeordnetenhaus von Berlin – SFB und ORB zum Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Auch die Onlineredaktion rbb|24 sitzt im Haus des Rundfunks.



Bild: rbb|24/Tobias Goltz Der umgestaltete Große Lichthof war nach langjährigen Bemühungen 1986-1987 nach Archivplänen und historischen Baubefunden rekonstruiert worden . Bis heute sind auch die alten Fahrstühle, die Paternoster, in Betrieb.

Welche Künstlerinnen und Künstler nehmen mit welchen Projekten teil?



Anke Schüttler: Es gibt insgesamt 23 Projekte. Das sind Fotografien, Collagen, Zeichnungen, Skulpturen, Performances, Tanz und Musik. Schon von außen am Treppenaufgang des HdR zu sehen ist eine Arbeit von Michael Hoepfel mit seiner Videoanimation "Inner City HdR". Das sind in in mühevoller Kleinstarbeit zusammengestellte Nachtfotografien des Haus des Rundfunks.



Die raumprägendste Arbeit findet sich im Lichthof, in dem sich über die Balustraden hinweg die Fadeninstallation "aus_STRAHLEN" des Architektenduos Tina Bremer und Lothar Eckhardt spannt. Eine kleine, sehr feine Arbeit, die man dann auch mit nach Hause nehmen kann, sind die Papierlaternen von Julia Ziegler. Sie greift mit ihrer Arbeit "Die Laternen der Marlene" nicht nur das Design der riesigen Lampen im Foyer auf, sondern rückt die Aufmerksamkeit damit auch auf eine Frau, die immer noch im Schatten des großen Architekten Hans Poelzig steht: Seine Frau und die Gestalterin der Leuchten: Marlene Moeschke-Poelzig.

Worauf freuen Sie sich ganz besonders?



Verena Keysers: Im Hof des HdR finden sich kyrillische Graffiti, hinterlassen von dem sowjetischen Wachkommando. Dieses fand es in den zwei Jahren ab 1954, als das Haus ein Faustpfand des Kalten Krieges war, offensichtlich sehr öde in der Masurenallee und ritzte Ausrufe dieser Langeweile in die Wände. Der Performer Christopher-Felix Hahn reenacted diese besondere Zeit des "Haus des Schweigens".



Anke Schüttler: Einer meiner Mentoren für ortsspezifische und gemeinschaftsorientierte Kunst, Harrel Fletscher, hat mal gesagt, dass er ein Projekt für besonders gelungen hält, wenn er am Ende genauso Zuschauer und freudvoll Miterlebender ist, wie alle anderen auch. Ich freue mich sehr darauf, diesen Punkt zu erreichen, wenn ich während des Festivals bei einem der Parcours mitlaufen, die Kunst aus der Perspektive der Betrachter erleben und mich von den Performances überraschen und verzaubern lassen darf.

Sendung: rbbKultur, 09.09.2021, 9:45 Uhr