Von hier aus starteten bis vor kurzem noch Flugzeuge in die Welt. Jetzt findet - sozusagen am Boden geblieben - die Mal-Aktion statt. Zwölf bis 15 Teilnehmende dürfen pro Zeitfenster aufs Feld, insgesamt etwa 200 über das Wochenende verteilt. Obwohl der Flugverkehr still steht, tragen alle zur Sicherheit gelbe Westen.

An diesem Tag ist das "K" in Kultur dran. #KeinBerlinOhneKultur ist erst einmal nur als Umriss in riesigen Lettern auf den Boden gezeichnet. Sobald alle Buchstaben bunt sind, soll man den Schriftzug von einem überfliegenden Flugzeug aus lesen können: Eine Botschaft an die ganze Welt. Berlin sei "Kultur an sich", findet eine Teilnehmerin. Ein Mann stimmt ihr zu: Berlin brauche die Kultur, und ja, "Berlin ist Kultur", setzt er hinterher. Ohne Kultur hätten wir eine Welt ohne Träume, so eine Dritte. Das habe sie auch in ihre Bewerbung für die Mitmach-Aktion geschrieben. In weiteren Bewerbungen wird Berlin ohne Kultur mit einem "Körper ohne Herz" verglichen, mit einem "Gesicht ohne Lächeln" oder mit einem "Sommer ohne Schwimmen im See".