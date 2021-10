Es ist ein schwerer Stoff, der in drei Geschichten erzählt wird - über zwei anstrengende Stunden hinweg simultan. Nämlich wie sich eine in den Suizid führende Depression von der Mutter auf ihr Kind, und als diese Mutter wird, möglicherweise auch auf deren Kind überträgt. Die 35-jährige britische Dramatikerin Alice Birch hat ihren düster-verstörenden Text hoch artifiziell wie eine Fuge angelegt. Dem Schauspielensemble, allen voran Judith Engel, Claude de Demo und Sina Martens, verlangt die komplizierte Partitur Höchstleistungen ab.

Dieselben hilflosen Phrasen "Geht es Dir gut?!", "Du siehst blendend aus!", Du "strahlst!" widerfahren in zweiter Generation dann Anna (de Demo), vom Typ her eher burschikos-hippiesk. Sie tut sich nach Kommune-Erfahrungen und Heroinsucht mit einem Interviewer zusammen und sucht ihr Heil in der bürgerlichen Kleinfamilie. Schließlich zerbricht auch sie kurz nach der Geburt ihrer Tochter Bonnie. Sie kann das Kindeswohl nicht schultern.

Im Hier und Heute entschließt sich dann eben diese Bonnie (Martens) die familiäre Suizid-Kette mit einer Sterilisation zu durchbrechen. Sie ist die Einzige in diesem Trio, die etwas Helles umgibt, die sich offensiv im Leben positioniert und auch als Ärztin versucht, das unheilvolle Familienmuster zu unterlaufen. Im von der Großmutter Carol vererbten Haus suchen sie die Geister und Spuren der Vergangenheit heim. Schließlich verkauft sie das Anwesen mit den Pflaumenbäumen und dem Blick über weite Felder.

Meist inszeniert Katie Mitchell Birchs Sprach-Gesänge in äußerster Reduktion – so auch "Anatomie" nach der Uraufführung am Londoner Royal Court Theatre für das Hamburger Schauspielhaus. Diese Produktion war als Streaming beim diesjährigen Theatertreffen zu sehen.

Am Berliner Ensemble geht jetzt die vor allem als Filmemacherin bekannte Niederländerin Nanouk Leopold bei ihrem deutschsprachigen Regie-Debüt einen anderen Weg. Sie macht all das Leid suizidaler weiblicher Persönlichkeiten fast qualvoll deutlich, zergliedert und seziert wie eben in der Anatomie die unheilvollen Familienmuster. Auf dreigeteilter Bühne (Elsje de Bruijn) spielen sich zwischen spärlichem Mobiliar simultan Situationen in der Klinik, im Café oder beim Picknick ab, die in ihrer Dreistimmigkeit die schiere Unausweichlichkeit illustrieren.