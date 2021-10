"In Ägypten bin ich nie gewesen", sagt der elegante Herr und hebt entschuldigend seine Hände. Er zeigt auf das Prunkstück seiner privaten Sammlung, die Büste der Nofretete. "Schauen Sie, wie wunderbar diese Büste ist! Die Anspannung im Kopf und im Nacken. Alles an dieser Haltung sagt: Ich werde Königin! Gebt mir die Krone!" Der freundliche ältere Herr ist der jüdische Kunstmäzen James Simon (1851-1932) und er führt uns geduldig durch seine reich bestückte Privatvilla.

In einem Virtual-Reality-Film kann der Besucher James Simon nun persönlich begegnen. Im Sonderausstellungsraum des Kulturforums setzt man sich eine VR-Brille auf und tritt ein in die elegante Gründerzeit-Villa des Geschäftsmannes Simon. Der Schauspieler Michael Wittenborn ist in die Figur des James Simon geschlüpft und zeigt uns dessen private Sammlung.

"Ärgerlich, dass man im Museum die Skulpturen nie anfassen kann", beschwert sich Simon, "dabei kann man die Schönheit der Form doch am besten mit den Händen begreifen." Damit er die antiken Reliefe seiner privaten Sammlung nicht zu oft befühle, habe er sie vorsichtshalber etwas weiter oben an der Wand angebracht, sagt Simon augenzwinkernd.

Ende des 19. Jahrhunderts gelten England und Frankreich führend bei der Anhäufung von Kulturgütern und Kunstwerken aus dem sogenannten Orient. In Ägypten, damals unter britischer Besatzung, laufen immer neue Grabungen, in Europa bricht eine regelrechte Ägyptomanie aus. Kaiser Wilhelm II. wünscht sich eine repräsentable Sammlung ägyptischer Kunst für Berlin. Doch die Grabungen in Ägypten sind teuer und müssen von Privatleuten wie James Simon finanziert werden.

1898 gründet James Simon die "Deutsche Orientgesellschaft" und finanziert ab 1911 die Grabungen in Tell el-Amarna, wo 1912 die Nofretete-Büste entdeckt wird. Der damalige ägyptische Antikendienst steht unter französischer Leitung, über die Aufteilung der Funde in Tell el-Amarna wird hart verhandelt.

Simon, als Hauptgeldgeber der Grabungsexpedition, steht ein Großteil der Grabungsfunde zu, die Nofretete kommt nach Berlin. 1913 wird sie dem Berliner Publikum vorgestellt und löst eine bis heute ungebrochene Ägypten-Begeisterung in Deutschland aus. Simon lässt sich eine Kopie anfertigen und schenkt sie dem Museum. In den 1920er Jahren schlägt Simon vor, die Büste Ägypten zurückzugeben, um damit deutsche Ausgrabungen in Ägypten zu ermöglichen. "James Simon wollte Ägypten die Büste quasi als Faustpfand hinterlassen. Das Museum sagte ihm diesen Deal erst zu, lehnte später aber ab. Darüber war Simon sehr wütend", erzählt Filmemacherin Gerda Leopold.