Mit finnischem Humor schicken Iiro Rantala und die ebenfalls in Helsinki lebende Librettistin Minna Lindgren ihre Helden an typisch-finnische Orte. Von der Sauna geht es an einen zugefrorenen See, wo man beim "Avanto", beim Eisbaden, möglichst lange im Wasser ausharren muss. Dazu swingt das Orchester der Komischen Oper wie eine waschechte Bigband, mit gestopfter Trompete und Jazzbesen auf der Snare Drum, der beidseitig mit Fell bespannten Zylindertrommel.

Die Prüfungen sind der Höhepunkt im zweiten Akt der Oper, an dessen Ende - das kann man verraten - Prinzessin Pamina die neue Königin wird. Schwiegervater Sarastro ist einfach zu alt geworden für diesen Job, Ehemann Tamino hat sich in den deshalb anberaumten "Eignungsprüfungen" als zu schwach für die Nachfolge erwiesen.



Dauernd geht es ihm nicht gut, er jammert in der Sauna und zaudert am Eisloch. Und auch, als es darum geht, mit bloßem Hinterteil am längsten auf einem riesigen Ameisenhügel auszuharren - noch so ein schöner finnischer Brauch - hat er gegen Pamina und Monostatos keine Chance.