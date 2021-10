Nun sind in der ersten Sendung Katharina Witt, der Komiker Mario Barth und der Sänger Clueso zu Gast. Sie sind selbst ein Promi. Die "Bunte" schreibt über Sie, ob es nun die Trennung von Ihrer Frau war, Ihre neue Beziehung oder auch die Geburt Ihrer Kinder. Sie sind also ein Promi unter Promis in dieser Talkshow. Glauben Sie, die Leute begegnen Ihnen anders dadurch?

Ich hoffe nicht, und ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin ja auch in meiner Funktion als Autor immer mehr an den Menschen interessiert, als an mir selbst. Ich liebe gute Geschichten. Man kann mich auch ganz leicht hinters Licht führen. Wenn eine Geschichte gut ist, dann will ich auch, dass sie wahr ist. Dann stelle ich das gar nicht so in Frage. [lacht]

Das wird natürlich eine Umgewöhnung. Sie merken ja auch, ich rede ganz gerne, das muss ich zurückschrauben. Aber ich will ja auch erfahren - das ist deckungsgleich in meiner Funktion als Autor und in meiner Funktion als Moderator.