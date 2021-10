Antje Rávik Strubel : Ja, ich war doch sehr mitgenommen und überwältigt. Es war tatsächlich wie ein Schock und ich habe nur gedacht, ich darf das Atmen nicht vergessen. Im Laufe des Abends wurde das immer unwirklicher. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, aber es wurde auch so seltsam. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich wirklich so richtig verstanden habe, was da passiert ist.

In Ihrem ausgezeichneten Roman "Blaue Frau" erzählen Sie von einer jungen Frau aus Tschechien, die in Deutschland ein Praktikum macht. Dort sexuelle Gewalt erfährt, quer durch Europa flüchtet, am Ende in Helsinki in einem Plattenbau landet und versucht, dieses Trauma zu verarbeiten. Im Zentrum steht dabei die Sprachlosigkeit. Sie haben acht Jahre an diesem Buch gearbeitet. Was hat Sie so lange nach einer Sprache für diese Geschichte suchen lassen?

Sprache ist mein Medium als Schriftstellerin, daher ist es natürlich eine der größten Herausforderungen, Sprachlosigkeit in Sprache zu fassen. Daran habe ich lange gearbeitet. Zum anderen hat Adina [Anm. d. Red.: die Hauptfigur des Romans] etwas erlebt, was kein einfaches Thema ist. Sobald es um sexualisierte Gewalt geht, muss ich mich natürlich auch fragen: Wie will ich das darstellen? Will ich die 100. oder 1.000 oder 100.000. Version einer Gewaltschilderung formulieren? Oder geht es nicht vielmehr um die Wirkung, die das hat? Deshalb war für mich relativ schnell klar, dass ich nicht direkt davon erzählen kann, sondern erzähle eigentlich von den Auswirkungen und lasse aber die Schilderung dieser Gewalt bewusst aus, um sie nicht auch noch zu potenzieren.