Ulrich Matthes: Mir privat, wenn ich damit vielleicht erstmal anfangen darf, ging es in der zweiten Phase der Pandemie viel schlechter als in der ersten. Ich habe das ganze letzte Jahr immer mal wieder gearbeitet – gedreht, die Theater waren ja zu – und irgendwie war ich ganz hoffnungsvoll, was das Jahr 2021 angeht. In diesem Frühjahr ging es mir dann aber echt scheiße. Das kann ich nicht anders sagen. Da hat es mich sehr gebeutelt. Mensch, habe ich gedacht, das nimmt und nimmt kein Ende, und ich bin ja durch mein festes Engagement am Deutschen Theater sogar sehr privilegiert. Wie muss es dann erst denen gehen, die sich wirklich existenzielle Sorgen manchen müssen? Ich war da wirklich am Ende mit meinen Kräften, was Corona angeht. Das hat sich dann mit dem Impfungen und dem Frühsommer wieder eingeruckelt – zum Glück!

Stars, Roter Teppich und das Ganze live: Nach der Pandemiepause steigt am Freitagabend im Palais am Funkturm die glanzvolle Lola-Preisverleihung mit mehr als 1.000 Gästen. Als klarer Favorit geht die Kästner-Verfilmung "Fabian" ins Rennen.

In der Film-Branche wurde ja interessanterweise sehr viel gearbeitet. Die Filmproduktionen hat es viel weniger schwer getroffen und bedroht als die Kinos. Die Situation der Kinos und der Filmverleiher war wirklich entsetzlich. Auch wenn mich eher als vorsichtigen Optimisten bezeichnen würde, hatte ich befürchtet, dass es nach der Pandemie ein echtes Kinosterben geben würde und ungefähr ein Drittel der Filmtheater dicht machen würden. Das ist glücklicherweise nicht passiert – auch dank des Einsatzes von Monika Grütters, die im zweiten Jahr der Pandemie nachbessern konnte. Insofern gab es das Aussterben der Kinos nun nicht, dafür aber haben sich im Sommer die Verleiher gegenseitig mit den aufgelaufenen Filmen aufgefressen, was auch nicht schön ist. So oder so: Ich kann nur jeden bitten, ins Kino zu gehen. Nicht nur weil es im Kino schöner ist, Filme zu gucken, das gemeinsame Erleben, die große Leinwand – sondern auch ganz simpel, um diese Kulturorte, diese vielen Kiezkinos zu bewahren.

Mit dem Start des neuen Bond-Films und der Filmpreis-Gala am 1. Oktober stehen die Zeichen im Moment tatsächlich ein bisschen auf Hoffnung. Wie ist die Stimmung in der Filmbranche?

Die Vorfreude darauf, dass man sich wieder begegnet, dass man sich live und gemeinsam in einem Saal zu einer Feier des Kinoschaffens trifft, habe ich in allen Gesprächen, in jedem Austausch gespürt. Die Gala und die Verleihung der Lolas ist als Zeichen in die Branche und nach Außen nicht zu unterschätzen. Das ist ein gewaltiger Unterschied, wenn man da gemeinsam zusammenkommt und eine hoffentlich vergnügliche und nicht ganz so lange Veranstaltung wie in den Vor-Corona-Jahren erlebt. Es geht darum, das Kino und die herausragenden Leistungen wieder wirklich gemeinsam zu feiern. Das Wort "gemeinsam" ist mir da besonders wichtig.



Warum?

Die Solidarität der Branche in den Fokus zu rücken, liegt mir und allen sehr am Herzen. Es gab die eine oder andere Verwerfung in diesen letzen anderthalb Jahren in der Branche, auf die ich gar nicht noch einmal näher eingehen möchte. Aber Tatsache ist: Wir bekommen es einfach nur gemeinsam hin. Das gilt für die Gesellschaft und das gilt für die Filmbranche und jeden einzelnen Teil dieser Branche. Wir machen bessere Filme, wenn wir uns einhaken und uns nicht nur um uns selbst kümmern, sondern zusammenarbeiten. Denn egal wie unterschiedlich wir sind, wie unterschiedlich unsere künstlerischen oder auch generellen Ansichten und unsere Biografien sein mögen, wir wollen doch alle gute Filme machen. Und das wollen wir in diesem Jahr feiern. Diesen Anspruch, diese Sehnsucht, diese Hoffnung. Und deswegen freuen wir uns wirklich alle auf den 1. Oktober, so unterschiedlich wir sind.