Mit "Thema und Variationen" ist der Schlusssatz in Mozarts "Sonate in D-Dur" überschrieben. Im Köchelverzeichnis die Nummer 284, gehört das dreisätzige Werk zu Mozarts bekanntesten Klaviersonaten. Nach einer Kurzfassung für die Kinder am Vormittag steigert Elisabeth Leonskaja am Abend noch einmal Ausdruck und Intensität. Sie spielt mit kraftvollen Bewegungen, die aus der Schulter kommen. Dadurch bleiben Hände und Arme ruhig und entspannt - höchst effizientes Klavierspiel und russische Schule in Vollendung.

Die 1945 in Tiflis geborene Pianistin, die am Moskauer Konservatorium studiert hat und von Swjatoslaw Richter gefördert wurde, hat vor einem Jahr einen "Opus Klassik" bekommen, für ein grandioses Album mit Musik von Robert Schumann. Auch dort spielt sie mit Schumanns "Abegg-Variationen" und seinen "Geistervariationen" eine nicht unbedingt populäre Gattung, die der seit 1978 in Wien lebenden Pianistin aber ganz offensichtlich liegt.