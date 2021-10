Der Nachlass von Roger Willemsen (1955-2016) geht an die Akademie der Künste (AdK) in Berlin. Die jahrelang mit Willemsen befreundete Literaturkritikerin Insa Wilke habe seinen künstlerischen Nachlass dem Archiv der Akademie anvertraut, teilte die Einrichtung am Montag mit. Der Nachlass spiegele das facettenreiche Werk des Schriftstellers, Publizisten, Essayisten, Filmproduzenten und Literaturwissenschaftlers. Die Akademie der Künste richte jetzt ein Roger-Willemsen-Archiv ein.

Zur Eröffnung des Archivs ist am 18. November eine Benefizveranstaltung in der AdK geplant, an der Freunde und Weggefährten teilnehmen, darunter Schauspieler Matthias Brandt und Lektor Jürgen Hosemann. Eine Vitrinenausstellung soll dabei einen Einblick in den Nachlass geben.



Auf der Berlinale im verganenen Jahr hatte der nach der gleichnamigen Willemsen-Rede produzierte Dokumentarfilm "Wer wir waren" von Marc Bauder Weltpremiere gefeiert und erinnerte so an die Arbeit des Publizisten. Im Wohnhaus Willemsens bei Hamburg war zudem bereits vor drei Jahren die "Villa Willemsen" eröffnet worden als "ein Rückzugsort und Inspirationsraum für Künstler verschiedener Sparten". In der AdK gehört der Nachlass Willemsens nun zum umfangreichen Nachlassfundus der Akademie. Dort werden mehr als 300 Privatbibliotheken und Nachlässe von Künstlerinnen und Künstlern aufbewahrt.