Um die Bildung neuer Solidargemeinschaften im Extremfall geht es dann auch an diesem radikal jungen Volksbühnen-Abend. Das Theaterpublikum begegnet neoliberalen Racheengeln im Renault Clio und im Zölibat, einer Jugend ohne Sex, die sich dann doch Eisprünge zunutze machen will und in der Rundumbespielung des großen Hauses Überfälle simuliert.

Denn so sehr er hier auch umzingelt wird: Der Sinn der Veranstaltung will sich nicht so recht erschließen. Die herausgeballerten Diskurs-Versatzstücke erinnern sehr an den neuen Hausherrn René Pollesch und das Acting eben oft an das in Grund-und-Boden-Brüllen früherer Volksbühnen-Jahre.

Im Publikum wird viel gelacht und der Eifer der Akteure beklatscht, die alle aus den Reihen des Jugendtheaters P14 kommen und von den dort ebenfalls geprägten Autorinnen und Regisseurinnen Leonie Jenning (23) und Martha Mechow (25) angeleitet wurden. Als Grand Dame der alten Garde hat Silvia Rieger ein langes Solo an der Notrufsäule und sie darf den Jungen zeigen, wie eine Kalaschnikow abzufeuern ist. Insgesamt: ein Projekt "Theater-Jugend forscht" - das sicher noch ausbaufähig ist.