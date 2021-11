Irgendwann einmal soll der Sky Rider auch in echt fliegen. Doch vorerst versinnbildlicht er die Idee. "Es geht um das Gefühl der absoluten Freiheit", erklärt Paul Spies, der Direktor der Stiftung Stadtmuseum Berlin. Er hat die "Easy Rider Road Show" ins Märkische Museum geholt. "Ich fahre selbst gern Rad. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich Probleme. Ich mag es nicht, von Fahrplänen abhängig zu sein. Als Radfahrer bin ich flexibler und habe den Kopf frei. Das Gefühl von Freiheit gehört zu Berlin. Deshalb passt die Ausstellung sehr gut in dieses Haus."

"Das ist ein Teilnehmer-Fahrrad der Bike Wars", erläutert Chris Keller vom Kuratorenteam. So heißt ein Wettkampf, der einmal jährlich beim Karneval der Subkulturen in einem ehemals besetzten Haus in der Köpenicker Straße stattfindet. "Da geht es darum, die Fahrräder der Gegner zu zerstören. Dieses hier heißt 'Pink Assassin' und war mehrere Jahre das Gewinnerrad." Die Kämpfe wirkten martialisch, sagt Chris Keller, seien aber zugleich ein gemeinschaftsstiftendes Ritual.

Die Ausstellung berichtet von verschiedenen Wettbewerben: Wer baut das größte, wer das verrückteste, wer das robusteste Fahrrad? Wem gelingen die besten Tricks? In London gibt es die Initiative "Knives Down, Bikes Up", die die Gewalt auf den Straßen zurückdrängen will. Statt sich in Messerstechereien verwickeln zu lassen, sollen die Jugendlichen mit Fahrrädern trainieren. Die erstaunlichsten Kunststücke sind in der Ausstellung im Video zu sehen.