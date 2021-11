Bild: dpa/Istvan Bajzat

Erst im September 1976 darf er wieder in der DDR auftreten, er singt in der Prenzlauer Nikolaikirche. Am 13. November beginnt er in Köln eine Tournee durch die Bundesrepublik. Drei Tage später, am 16. November, beschließt das Politbüro des Zentralkomitees der SED die Ausbürgerung Wolf Biermanns aus der DDR. Begründet wird die Entscheidung damit, dass sich sein Programm in der Bundesrepublik gegen die DDR und den Sozialismus richte.