Für den Erhalt des Berliner Kulturareals "Zukunft am Ostkreuz" sind am Samstag Hunderte Unterstützer auf die Straße gegangen. Zudem protestieren die Demonstranten gegen weitere Veränderungen in dem Gebiet und gegen Verdrängung. Die Polizei sprach von rund 650 Demonstranten.

Der Mietvertrag für das Gelände in Friedrichshain wurde zum März 2022 gekündigt. Was der Eigentümer mit dem Areal vorhat, ist bislang unklar. Die Demonstranten wollen die Kündigung nicht hinnehmen. "Seit über zehn Jahren wurde in den Räumlichkeiten der Zukunft etwas geschaffen, das uns zusammenbringt: ein Kino, ein Theater, eine Kneipe, eine Konzertlocation", sagte ein Redner. Die "Zukunft am Ostkreuz" sei ein wesentlicher Bestandteil der Nachbarschaft.