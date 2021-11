16 Stunden Wagner pur: Die Deutsche Oper präsentiert von Dienstag bis Sonntag den "Ring des Nibelungen" in der Regie von Stefan Herheim als Vierteiler. rbb-Kulturkorrespondentin Maria Ossowski will unbedingt dabei sein. Warum eigentlich?

Maria Ossowski: Nein. Rauschmittelabhängig. Der Ring versetzt mich in den Totalrausch. Die 250 Leitmotive setzen sich im Kopf fest, verkleben und vermischen sich da unkontrolliert. Es ist ein Wegtauchen in eine andere Welt.

In der Inszenierung des norwegischen Opernregisseurs Stefan Herheim hat Sir Donald Runnicles die musikalische Leitung. Auftakt für den vierteiligen "Ring des Nibelungen"-Opernzyklus ist am Dienstag (9.11.) mit "Das Rheingold". Es folgen "Die Walküre" (10.), "Siegfried" (12.) und schließlich "Die Götterdämmerung" (14.).

Der Ring beginnt mit dem "Rheingold", dann kommen "Die Walküre", "Siegfried" und "Götterdämmerung". Diese Reihenfolge war durch Corona total durcheinander gekommen, hat das gestört?

Sehr. Die Story ist ein Krimi, durchaus mit Längen, alle erzählen beziehungsweise singen gern jede Wendung von vorn, aber das Ding hat einen ungeheuren Sog. Jetzt endlich sehen und hören wir es in der richtigen Reihenfolge.



Was erwarten Sie?

Bestes Storytelling. Musik umgesetzt in starke Bilder, einen Roten Faden vom Ringklau im Rhein bis zur einstürzenden Burg. Bei Götz Friedrichs Berliner Inzenierung war's der legendäre New Yorker Tunnel, in dem die Götter, Riesen, Wälsungen und sämtliche Geschlechter einander liebten und bekriegten. Bei Stefan Herheim ist es wohl das Spiel im Spiel, es sind Menschen auf der Flucht, so ganz bin ich noch nicht durchgestiegen. Es fehlt noch "Siegfried", die Premiere ist im ersten Zyklus am Freitag.