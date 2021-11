In Cottbus wurden am Samstagabend die "Lubinas" für die besten Werke bei der 31. Auflage des Filmfestivals [filmfestivalcottbus.de] vergeben. Der Film "107 Mothers" von Regisseur Peter Kerekes hat den Hauptpreis in der Spielfilm-Kategorie gewonnen. Die internationale Fachjury zeigte sich vom stimmigen Streifen überzeugt. In der Begründung für die Lubina-Vergabe hieß es, dass der hochemotionale Film, der den Zuschauer in die Welt eines Frauengefängnisses führt, aus dem Reichtum wahrer Begebenheiten schöpft und diese gekonnt in eine fiktive Handlung verwandelt. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert und wurde von der Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten gestiftet.