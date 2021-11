Hörerfreundlichkeit ist nicht unbedingt ein Charakteristikum von neuer Musik. Der Komponist Peter Eötvös macht es aber leicht, der Geschichte des Paares Asle und Alida in "Sleepless" zu folgen. Das Publikum in der Staatoper feierte ihn und das Stück. Von Harald Asel

Eine solche Anlage wundert nicht, denn der Autor der Vorlage heißt Jon Fosse. Die besondere Kunstfertigkeit des gefeierten norwegischen Autors von Bühnenstücken und Prosa liegt ja gerade in der grauen Kunstlosigkeit seiner Dialoge. Auch in dem Opera ballad genannten Musiktheater des Ungarn Peter Eötvös, Jahrgang 1944, herrscht die Innenperspektive der Figuren vor: Da wird nichts über deren Köpfe hinweg erläutert und entschuldigt, aber auch nicht unnötig dramatisiert. Selbst die Morde, die Asle begeht, scheinen sich auf einer Ebene mit Essen und Schlafen zu vollziehen.

Irgendwann irgendwo in Norwegen spielt die Geschichte von "Sleepless" - hier von einer Handlung zu sprechen, wäre fast zu viel. Alida und Asle leben in Armut und werden, weil Alida schwanger ist, überall abgewiesen. Die beiden spinnen sich ein in einen eigenen Kosmos von Sprachlosigkeit und Erschöpfung.

Dann ist da noch die Welt da draußen: Fischer, eine Hure, eine alte Frau, ein Juwelier, der Mann in Schwarz, der schließlich die Lynchjustiz gegen Asle anführt, sie wirken melodisch und rhythmisch vielgestaltiger, virtuoser, klingen quasi wie durch groteske Spiegel verzerrt.

Die Musik für das Paar dagegen ist fast zu schön, zu wenig herb. Was auch daran liegen kann, dass in dieser Oper eben nicht norwegisch, sondern englisch gesungen wird. Doch all die Einwände wischt der große Schlussmonolog der altgewordenen Alida hinweg, grandios gestaltet von Victoria Randem, ein Monolog, in dem sie ihre Einsamkeit, aber auch ihr unverändertes Vertrauen in den vor vielen Jahren getöteten Asle, mehr noch in die Unbeeindrucktheit der sie umgebenden Natur ausdrückt.