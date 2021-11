Gegenrede auf Berlin-Bashing in der FAZ - Berlin - meine Seelenstadt

dpa/C. Koall Audio: rbbKultur | 01.11.2021 | Maria Ossowski | Bild: dpa/C. Koall

01.11.21 | 15:37 Uhr

Abgekühlt, übersättigt, verhärtet und eingebildet, so sei Berlin. FAZ-Autor Simon Strauß ging am Wochenende in einem Essay hart mit seiner Geburtsstadt ins Gericht. Die Berlinerin Maria Ossowski will das so nicht stehenlassen. Eine Antwort.

Es ist ein hartes Urteil, das der Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Simon Strauß, am Wochenende über seine Geburtstadt Berlin fällte [faz.net. Paywall]. Die Menschen dort: cool, aber einsam, sie verachteten ihre Nachbarbezirke und führen Fahrrad, als sei das ein politisches Zeichen. Die Namen der Straßen, Plätze und U-Bahnstationen: abgenutzt, ausgeleiert, aufgebraucht. Die richtige deutsche Hauptstadt wäre Frankfurt am Main gewesen, schreibt Strauß, nicht das verhärtete Berlin, das mehr von seinem Ruhm leben würde als von seiner Geschichte, und dessen Züge das weltweite Begehren hochmütig gemacht habe. Auch Maria Ossowski wurde in Berlin geboren. Sie hat in Frankfurt, Stuttgart, Basel und Baden-Baden gearbeitet und gewohnt. Und sie will diese Kritik nicht auf Berlin sitzenlassen. Hier ist ihre Replik.

Der Simon Strauß. Superkluger Typ. Ich lese ihn gern. Außerdem hat er absolut recht. Es ist schlimm in Berlin. Die Stadt ist lärmend, unhöflich, voller Baustellen und Chaos, hat eine überlastete Polizei und Justiz. Berlin kann keine Wahlen. Keine Verwaltungen. Keinen Flughafen. Keinen Bahnhof. Es ist täglich anstrengender, hier von A nach B zu kommen, Dienstleistungen zu erbitten.



Das Leben ist überall einfacher, in Frankfurt, Stuttgart, Köln, München. Und natürlich Zürich, Basel, Hamburg: Dort ist es zudem ruhiger, gelassener und so freundlich, so effizient, so wohlhabend, so, wie wir alle gern wären. So, wie wir aber oft nicht sind. Und genau deshalb passt Berlin zu einem Teil des inneren Bildes vom Selbst. In all den schönen, ruhigen funktionierenden Städten flaniert meine Seele gern, aber sie ist dort nicht zu Hause.



dpa-Symbolbild/Roland Weihrauch Kommentar | Fehler bei der Wahl - Schluss mit der Berliner Pannen-Folklore! Schulden, Drogen, BER - Berlin hat es immer wieder geschafft, seine offensichtlichen Mängel als Folklore abzufeiern. Doch für die Pannen-Wahl am 26. September gibt es keine typischen Berlin-Ausreden mehr, kommentiert Sebastian Schöbel.



In Berlin ist nicht alles wohlgestaltet nach Plan. Berlin hat viele innere Ängste ins Außen gekehrt. Berlin entspricht dem, was wir als Teil von uns selbst oft nicht erkennen wollen: diese Unruhe, diese Schlampigkeit, dieses Entnervte, das Vergängliche, das Alternde. Aber auch: das Neugierige, Unvorhersehbare, Wilde, Verrückte und Junge. Alles Teil der conditio humana, der Bedingungen, um Mensch zu sein. Okay, argumentieren die Berlin-Hasser, und die Schönheit, die Ruhe, das Erhabene? Das gehört doch auch zum Glück. Richtig.

Ein Nachmittag im Botanischen Garten, ein Abend in der Philharmonie, der Sonnenaufgang am Schlachtensee, das Abendlicht an der Warschauer Brücke oder im Charlottenburger Schloßpark. Ein Nachtspaziergang durch Westend oder die Pankower Parkstrasse. All das ist auch Berlin. Es ist wie wir. Ambivalent. Ein Leben im Widerspruch. Und den muß Mensch aushalten können. Deshalb ist Berlin erwachsen. Meine Seelenstadt.

Sendung: rbbKultur, 01.11.2021, 16:10 Uhr