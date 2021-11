Der Koalitionsvertrag in punkto Kultur will fortführen, was Rot-Rot-Grün in den vergangenen Jahren bereits angeschoben hatte und wofür der engagierte und in vielen Kulturkreisen beliebte Senator für Kultur und Europa steht: Diversität, Barrierefreiheit, Geschlechtergerechtigkeit, niederschwellige Angebote, Stadtteilkultur, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und so weiter.



Die durch Corona gebeutelten Soloselbständigen sollen mehr Unterstützung erhalten. Bravo! Ein wertschätzendes Klima soll herrschen in den Kulturinstitutionen, diskriminierungsfrei. Bravo!