Da geht was, und da geht auch ganz schön was ab, in drei guten Stunden. In dem liebevoll handgemachten Musical "Ku’damm 56" werden heiße Eisen der 50er Jahre wie Naziverbrechen und tabuisierte Homosexualität verhandelt und dann knallt auch noch der "Sittenverfall zu Urwaldmusik" in die beschauliche Tanzschule Schöllack. Die hat hier ebenso in einem kriegszerstörten Ballsaal mit Podesterie Platz wie das wilde Gegenmodell, Rock’n Roll bei "Mutter Brause".