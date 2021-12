Im Innenraum des Gotteshauses dringt das Außenlicht nur gedämpft ein, geheimnisvoll leuchten die nachtblauen Glasfenster nach Entwurf des französischen Künstlers Gabriel Loire. Eine meditative Stimmung umfängt die Besucher. "Die Stille in der geräuschvollen Umgebung, das ist es, was die Menschen in den Bann zieht, aber auch die goldene Christusfigur über dem Altar oder die Orgelmusik", sagt Martin Germer, geschäftsführender Pfarrer der City-Kirche.

"Er kam dann auf die Idee der kulturellen Verortung mit dem schönen Spruch: Ohne den Turm könnte diese Kirche überall stehen, in Caracas oder Brasilia, mit dem alten Turm nur in Berlin", sagt Kerstin Wittmann-Englert, Kunsthistorikerin an der TU Berlin. Am Ende durfte die Ruine des neoromanischen Turms stehenbleiben, als Mahnmal gegen den Krieg.

Als die Kirche im Dezember 1961 geweiht wurde, teilte bereits eine Mauer Berlin in Ost und West. In den Jahren der Trennung war die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche die Hauptkirche West-Berlins und Predigtstätte des Bischofs. Ob Studentenrevolte, Hausbesetzer-Proteste, Nato-Doppelbeschluss: Die Kirche als Mittelpunkt der City West stand häufig auch im Zentrum der Politik.

Aber auch in jüngster Zeit machte sie Schlagzeilen: Am 19. Dezember 2016 raste ein Lkw über den Weihnachtsmarkt vor der Kirche - und tötet insgesamt 13 Menschen. An den islamistischen Terroranschlag erinnert ein Mahnmal, die Namen der Opfer sind auf den Stufen des Podests vor dem Gotteshaus eingelassen. Der Anschlag wirkt bis heute nach.



Den Namen "Gedächtniskirche" interpretiert Pfarrer Martin Germer durchaus zeitgemäß: "Wir verstehen die Kirche heute nicht mehr zum Gedächtnis von Kaiser Wilhelm, aber sie hat in den 125 Jahren so viel in sich aufgenommen, sie ist gewissermaßen das Gedächtnis derStadt." Er denke da an die Studentenbewegung in den 1960er Jahren, das alliierte Weihnachtssingen, das es jahrzehntelang gab, oder die Ansprache der britischen Queen Elizabeth II 2015 vor der Kirche, sagt Germer. Und natürlich an den Anschlag vor fünf Jahren.

Nach 60 Jahren bedarf das markante Gotteshaus jedoch der Sanierung. „Unser großes Thema sind die Betonwaben, in denen die blauen Glaselemente eingesetzt sind“, sagt Pfarrer Germer. „Aber inzwischen sind es nach 60 Jahren auch die blauen Gläser selbst. Die müssen alle ausgebaut und die Werkstatt gebracht werden, durchrepariert und gründlich gereinigt werden, da muss sehr viel geschehen.“

Mindestens 36 Millionen Euro werden dafür notwendig sein. Im kommmenden Jahr soll die Sanierung beginnen.