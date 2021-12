Kritiker Berlin Mittwoch, 22.12.2021 | 14:13 Uhr

Wer ist uneinsichtig und hat nur Euros in den Augen?

Wo hat in Berlin die Pandemie ihren Boost bekommen? Ja, the Reed, die Trompete der Tresor etc. also die Clubs. Die sollten mal ganz ruhig sein und die Hufe still halten! Oder wie wäre es, wenn die Darkrooms einmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von der Polizei bekommen. Vielleicht erinnert sich diese ominös Kommission an die Berichte des Tagesspiegel Plus wo von illegalen Feiern in Clubs während des Lockdowns berichtet wurde!