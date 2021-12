Theaterkritik | Uraufführung "Karpatenflecken" am DT - Splitter eines bewegten Jahrhunderts

Sa 11.12.21 | 13:01 Uhr | Von Barbara Behrendt

Bild: Deutsches Theater/Arno Declair

1930 lebten 800.000 Rumäniendeutsche in Rumänien, 2003 waren es noch 30.000. Was ist mit all den Familien passiert? Regisseur Thomas Perle ist in Rumänien geboren und 1991 nach Deutschland emigriert. "Karpatenflecken" folgt seiner eigenen Biografie. Von Barbara Behrendt

Kurz vor Schluss dann doch noch eine bedenkenswerte Szene aus der jüngeren Vergangenheit. Die Großmutter aus den rumäniendeutschen Waldkarpaten regt sich auf, dass ihre Schwester die ungarische Staatsbürgerschaft angenommen hat – wo man doch im Herzen "teitsch" sei. Victor Orbán aber loben sie beide: Richtig sei es, dass er die "Schwarzen und Araber" nicht ins Land lasse. Als sie damals aus Rumänien vertrieben wurden, war das natürlich etwas ganz anderes. Die Araber, das seien schließlich keine Christen. Die sollen doch dahin gehen, wo sie hergekommen sind. Und die Enkelin kopfschüttelnd: "Das haben sie schon zu uns gesagt."

Arno Declair Dostojewski am Deutschen Theater - Zwiespältiges Zwangsgemeinschaftserlebnis Der Roman "Der Idiot" von Fjodor Dostojewski aus dem untergehenden zaristischen Russland hat schon einige Theateradaptionen erlebt. Am Deutschen Theater zum 200. Geburtstag des Schriftstellers gab es jetzt eine weitere - eine Zumutung. Von Ute Büsing Download (mp3, 4 MB)

Lebensnah und realistisch wird's nur zum Schluss

Wie aus einem anderen Stück fällt diese Szene herab, denn so lebensnah und realistisch ist es zuvor nicht zugegangen. Da hat Thomas Perle in einer arg prätentiösen Kunstsprache, in der es nie ganze Sätze gibt, sondern immer ein paar Worte fehlen, wie das seit einigen Jahren en vogue zu sein scheint bei jungen Autoren, die Spotlights nur jeweils einen kurzen Moment auf die großen Zeitenbrüche gerichtet.

Perle geht nicht chronologisch vor, doch historisch betrachtet beginnt das Stück - bis auf eine Rückblende ins 18. Jahrhundert - im Jahr 1939: Die Großmutter will nicht heiraten, weil es im Tal unter den Karpaten keinen "teitschen Mann" gibt, nur die "Hitleristen", und die kann sie nicht leiden. Einen "Romener" oder "Walachen", also einen Rumänen oder Ungarn, will sie auf keinen Fall ehelichen. Später verliebt sie sich dann aber doch in einen Rumänen. In einer Sequenz folgt die ungarische Besetzung. Dann die Vertreibung. Die Rumänische Revolution und der Mord an den Ceausescus wird zur Miniszene, bei der die Mutter schockiert vor dem Fernseher sitzt – und am nächsten Tag die Koffer packt. Aus den 1990ern gibt die Tochter einen kurzen Einblick ins Leben in Deutschland, wo sie wieder nicht dazugehört, diesmal ist sie nicht die fremde Deutsche, sondern das fremde Mädchen aus dem Ostblock.

Christian Thiel Theaterkritik | Neuer Intendant Pollesch in der Volksbühne - Hommage an einen Vorhang und den alten guten Geist Ein Theatertermin, auf den viele lange gewartet hatten: Donnerstagabend wurde die Berliner Volksbühne mit einer Produktion des neuen Intendanten, René Pollesch wiedereröffnet. Von Ute Büsing

Drei Generationen aus der gleichen Heimat, aber aus drei Staaten

Es sind Splitter seiner eigenen Lebensgeschichte, die Thomas Perle hier streut. Kleine, impressionistische Geschichtstupfen. Er ist selbst als Rumäniendeutscher in Oberwischau geboren, in den Waldkarpaten im Norden Rumäniens. Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Gebiet von Österreichern zur Salzgewinnung besiedelt, daher die deutschsprachige Bevölkerungsgruppe in dieser Region.



In den Waldkarpaten ist jetzt auch sein Stück angelegt, als Familiengeschichte über drei Generationen von Frauen: die Großmutter noch im Königreich Rumänien geboren, die Tochter in der Volksrepublik, die Enkelin in der Sozialistischen Republik. Über sie persönlich erfährt man wenig, sie stehen eher als prototypische Vertreterinnen ihrer Generation.

Regisseur András Dömötör sorgt für sinnliche und komische Momente

Schön aber, dass Perle in mehreren Sprachen schreibt, die den Inhalt reflektieren: Die Großmutter spricht wischaudeutsch – es klingt wie eine Mischung aus Österreichisch und Jiddisch. Die Tante, die einen Ungarn geheiratet hat, spricht dagegen ungarisch. Und die Enkelin hat fürs Publikum beides ins Deutsche zu übersetzen. Da passt es natürlich, dass der Regisseur András Dömötör inszeniert, gebürtiger Ungar. Überhaupt kann Perle von Glück sagen, dass ihm ein so versierter Uraufführungsregisseur zur Seite steht, der weiß, wie man aus einem doch eher künstlich konstruierten Stück sinnliches und mitunter komisches Theater macht.

Schauspielerinnen tragen zur Rettung des Abends bei

Auf der kleinen Bühne stehen viele gelbe Kisten aufeinander gestapelt – sie symbolisieren das Gebirge, die Karpaten, aber gleichermaßen die Umzugskisten dieser bewegten Leben. Später tragen die drei Schauspielerinnen den Berg ab und basteln aus den Kisten einen tristen Plattenbau. Dömötör lässt das Ensemble einen alpenländischen Chor formen, das Hackbrett anschlagen und Julia Windischbauer ein Lautgedicht über die Kriegszeit wie einen Bombenhagel performen. Ohnehin tragen die Schauspielerinnen maßgeblich zur Rettung des Abends bei. Vor allem Katrin Klein als Großmutter mit matronenhafter, selbstüberzeugter Rechtschaffenheit und dem wunderbaren wischaudeutschen Dialekt.

imago images/M. Müller Theaterkritik | "Mercedes" am DT - Der Resonanzraum fehlt "Spielen um zu spielen" war das Motto des Dichters und Dramatikers Thomas Brasch. In der Box des Deutschen Theaters Berlin ist jetzt seine Groteske "Mercedes" in einer Neuinszenierung zu sehen. Ute Büsing ist nicht begeistert.

Darüber hinaus hat sich Thomas Perle schlicht ein bisschen zu viel vorgenommen – drei Generationen in einem so bewegten Jahrhundert und Land kann der Abend in seinen 70 Minuten höchstens streifen. Wer die rumäniendeutsche Historie nicht kennt, wird schwer folgen können – wer sie kennt, erfährt wenig Neues. Nichtsdestotrotz ist es großartig, dass sich am Theater überhaupt einmal jemand mit diesen Kapiteln der Geschichte beschäftigt, über die die allermeisten von uns doch viel zu wenig wissen. Warten wir also auf Perles Stück, das die aufregenden Biografien der Rumäniendeutschen etwas üppiger erzählt, statt nur von Umbruch zu Umbruch zu hüpfen.

Sendung: rbb Kultur, 11.12.2021, 08:40 Uhr