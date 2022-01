Aktuell wird mit den Partnern in Nigeria besprochen, welche und wie viele Objekte an Nigera zurückgegeben werden und was in Deutschland bleiben kann - dann als Leihgabe. Man befinde sich mitten im Prozess der Rückgabeverhandlungen, so die Preußenstiftung. Es ist also noch unklar, ob die Objekte gezeigt werden können – und wenn ja, in welcher Form.

1897 wurden die Benin-Bronzen von der britischen Armee geraubt und als Beutekunst nach Europa und in die USA verschifft. Allein in Deutschland befinden sich insgesamt rund 1.100 Objekte in mehreren Museen. Die Staatlichen Museen zu Berlin haben mit rund 500 Objekten den größten Bestand in Deutschland.

Beteiligt an diesem Austausch mit Nigeria sind weitere größere deutsche Häuser, neben dem Ethnologischen Museum Berlin auch das Linden-Museum in Stuttgart, das Museum am Rothenbaum in Hamburg, das Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum und das Völkerkundemuseum Dresden/Leipzig. Kurz nach ihrem Amtsantritt hat die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) angekündigt, alle rund 20 betroffenen deutschen Museen in der zweiten Januarwoche zusammenbringen zu wollen. Erste Rückgaben soll es 2022 geben.