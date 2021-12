Schön und schlicht, in reinstem C-Dur, beginnt im fast ausverkauften Kammermusiksaal der Zyklus der "24 Präludien und Fugen op. 87". Nur ganz dezent hat Dmitri Schostakowitsch in diesem ersten Präludium einige Dissonanzen eingestreut - ganz so, als habe der Komponist die Zuhörer um das Jahr 1950 mit einer gewissen Vorsicht in die Klangwelt der Moderne einladen wollen.

Anders als viele Solisten hat Igor Levit bei seinem Vortrag die Noten auf dem Klavierpult liegen, lässt sie beim Spielen Seite für Seite umblättern. Zwei dicke Bände, die der 1987 in Russland geborene Musiker nicht aus den Augen lässt. Vielleicht strahlt er deshalb eine so konzentrierte Ruhe aus. Man spürt, hier kann einfach nichts schiefgehen, mögen die Fugen und das moderne Tonmaterial auch noch so komplex sein.