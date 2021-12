Auch beim traditionsreichen Silvesterkonzert zeigt sich jenes Phänomen, das alle Theatermacher, alle Konzertveranstalter und Opernintendanten oder die Kinobetreiber kennen, sogar die meisten Museumsdirektoren: Selbst mit bestem Hygienekonzept und perfekter Lüftung gibt es für fast alle Veranstaltungen zu viele übrig gebliebenen Karten. Egal, ob nur 25 Prozent der Plätze besetzt werden dürfen wie in Bayern oder, wie in der Berliner Philharmonie, fast alle.

Die Umsatzeinbußen in der Kultur- und Kreativwirtschaft sind wahrscheinlich auch in diesem Jahr so wie im vergangenen höher als im Tourismus gewesen. Warum? Stören die Masken so sehr, dass wir lieber zu Hause bleiben? Ist es die Angst vor der Ansteckung? Das fehlende Sehen und Gesehenwerden? Das Tabu, in den Pausen, den Sekt in der einen Hand mit der anderen die eines Freundes zu schütteln? Die Sehnsucht nach der früheren Unbeschwertheit, die es so nicht mehr gibt und die wir in absehbarer Zeit auch nicht werden genießen können?

Es ist eine Melange aus all diesen Gründen, weshalb auch das dritte Jahr der Pandemie trotz der Impfungen und ihrer Auffrischungen für die Kultur ein bitteres werden wird, für die 260.000 Unternehmen und die mehr als 1,8 Millionen Erwerbstätigen, die im Kultur- und Kreativsektor arbeiten.