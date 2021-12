Während der mehrjährigen Renovierung des Kunst- und Kulturzentrums Centre Pompidou in Paris sollen wichtige Teile der berühmten Sammlung in der Neuen Nationalgalerie in Berlin gezeigt werden.

Die Ausstellung solle sich im Jahr 2026 über fünf bis sechs Monate erstrecken, kündigte der Leiter der Neuen Nationalgalerie, Joachim Jäger, am Donnerstag in Berlin an. Ein ähnliches Projekt mit dem New Yorker Museum of Modern Art hatte 2004 als "MoMA in Berlin" 1,2 Millionen Menschen angelockt.

Von Januar 2022 an übernimmt Klaus Biesenbach, bisher der Künstlerische Direktor des Museum of Contemporary Art in Los Angeles, die Neue Nationalgalerie und wird auch verantwortlich für das gerade entstehende Museum des 20. Jahrhunderts nebenan.