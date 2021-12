Regisseurin Nicola Hümpel wühlt in der Erde statt in Texten

"Es war ein Horrorjahr", bilanziert Nicola Hümpel, Regisseurin der Musiktheater-Gruppe "Nico and the Navigators". Wie für viele Kulturschaffende hat Corona auch für sie die Arbeit verkompliziert. Wichtiger Ausgleich: die Natur. Ein Gesprächsprotokoll.

Es war ein Wahnsinnsjahr, ein wirkliches Horrorjahr, weil wir jedes Projekt drei bis vier Mal inszeniert haben. Unser letztes Stück "Empathy for the Devil" zum Beispiel mussten wir mehrmals umplanen [D as Stück hatte kurz vor Jahresende im Radialsystem Premiere, Anm.d.Red. ]: von der Orchesterfassung mit großem Konzerthaus-Orchester zu einer Streaming-Fassung, die dann aber auch nicht zustande kam. Und am Ende mussten wir eine Kammerfassung daraus machen. Wir sind sehr erschöpft vom Jahr. Wir haben viele Projekte gemacht und die waren auch alle sehr erfolgreich, aber es war ein wahnsinnig anstrengendes Jahr!

Man muss also erstmal wie bei einem Hochleistungssportler langsam auslaufen, runtertrainieren. Meistens macht man das mit Aktivitäten: viel Laufen und Spazierengehen und bei uns [Nicola Hümpel lebt und arbeitet mit dem Bühnenbildner und Designer Oliver Proske. Sie haben auch "Nico and the Navigators" 1998 gemeinsam gegründet, Anm.d.Red.] ist es dann ganz klar immer auch die Fahrt in unsere Datsche aufs Land und: Natur!

Wir haben in der Nähe vom Oberuckersee, in Melzow in der Uckermark, eine Datsche. Da fahren wir hin und werden uns wieder ein wenig zurückbesinnen: statt in Texten und Musiken in der Erde wühlen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Geschwindigkeiten. Auf dem Land tickt die Zeit anders, und man hat die Chance nachzudenken über das, was wir im Vergleich zu dieser gesamten Evolution sind. Wenn man sich so in Relation zu allem betrachtet, setzt das andere Energien frei und man denkt über das große Ganze nach.