Moria, das wird schnell klar, ist eine Jüdin aus Israel, die seit zehn Jahren in Berlin lebt. Adem ist Türke, in Berlin geboren. Beide sind Juristen, doch während Morias Vater in Israel General war und dann mitsamt der Familie als Diplomat durch die Welt gezogen ist, hat Adems Mutter in Deutschland am Fließband geackert, um die Familie durchzubringen. Und weil sie sich wegen der vielen Jobs nicht um Adem kümmern konnte, schickte sie ihn als Kind zu Verwandten in die Türkei, wo er ohne sie aufwuchs.

Inzwischen ist es umgekehrt: Die Mutter lebt in Rente in der Türkei, Adem in Berlin, am titelgebenden Kleistpark. Am Abend will sie überraschend zu Besuch kommen – auch deshalb ist Adem wohl nervös und aggressiv. Was der Sohn nicht weiß: Seine Mutter hat Krebs und kommt, um sich zu verabschieden, ihrem Sohn Geld zu geben und auch, damit Adem ihr endlich vergibt und loslassen kann. Doch davon ist Adem heute mit fast 40 Jahren so weit entfernt wie als Kind.