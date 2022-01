Heinrich Schliemann war Archäologe, Kaufmann, Sprachgenie, Kosmopolit, Entdecker, Visionär und PR-Profi. Vor 200 Jahren in ärmliche Verhältnisse Mecklenburgs geboren - sein Vater war ein Säufer, die Mutter früh gestorben - hatte sich Schliemann in Amsterdam zum Kaufmann ausbilden lassen und schnell gemerkt, dass Russland ein riesiger Markt ist, aber niemand die Sprache spricht. Er lernte sie. 20 Jahre lebte er in Russland und verdiente mit Indigo-Farbe und Stoffen ein riesiges Vermögen. "Ich gelte hier und in Moskau als der schlaueste, durchtriebenste und fähigste Kaufmann", schrieb Schliemann seinem Vater aus Sankt Petersburg.



Anton Grass, der das Russland-Kapitel der Ausstellung "Schliemanns Welten" in der James-Simon-Galerie und im Neuen Museum in Berlin kuratiert, rechnet zusammen, dass Schliemann zum Ende seiner Zeit in Russland vielfacher Millionär geworden war: "Wenn man das heute in Euro umrechnet, wären das je nach Forschungsstand zwischen 60 und 90 Millionen Euro, die er in der Tasche hatte und mit denen er aus Russland zurückkehrte. Vor ihm standen neue Wege."