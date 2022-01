Theaterkritik | "It's Britney, Bitch" am Berliner Ensemble

Erst war Britney Spears die "Princess of Pop", dann machte sie vor allem durch Skandale von sich reden. Bis 2021 stand sie unter der Vormundschaft ihres Vaters. Nun wird sie in Berlin zu einer Theaterfigur -mit gemischtem Erfolg. Von Oliver Kranz

Sina Martens trägt eine Britney-Spears-Perücke und spricht Britney-Spears-Texte, doch sie versucht nicht Britney Spears zu sein. Die Pop-Ikone ist in der Aufführung am Berliner Ensemble in erster Linie eine Metapher. Sie steht für Frauen, die in der Gesellschaft nicht als gleichwertig empfunden werden - nicht mal als drogensüchtige Popstars.

"Ich hab Janis Joplin gegoogelt", ruft die Darstellerin, "und eine Seite gefunden, die mir in acht Songs erklärt, dass Janis Joplin an Melancholie gestorben ist. Nee, die ist an Heroin gestorben." Und das sei wichtig, denn der Drogentod, so schlimm er auch sei, sei die Folge einer aktiven Handlung.