Hochhaus an der Weberwiese wird 70 - Drei Zimmer, Küche, Bad, Sozialismus

Mi 19.01.22 | 10:27 Uhr | Von Stefan Ruwoldt

Haus an der Weberwiese

Seit 70 Jahren steht das erste Ostberliner Hochhaus. Mit Absicht wird hier nicht das Wort "Wolkenkratzer" verwendet. Und Erich Honecker kommt auch nur zwei Mal vor. Ein Hoch auf das Hochhaus an der Weberwiese! Von Stefan Ruwoldt

Das erste Hochhaus von Ostberlin steht wo? Richtig, in Ostberlin, wo es ostberlinerischer nicht sein könnte: an der Karl-Marx-Allee. Hier gibt es Häuser, die fast genau so auch in Moskau stehen könnten, hier gibt es Hinweistafeln, dass die Straße einst zu Ehren des großartigen und unerreichten Josef Stalin benannt war, und hier gibt es ein (natürlich meist geschlossenes) Café Moskau. Stalin, Moskau und Marx waren einst Garanten dafür, dass die lichte Zukunft auch den Ostberlinern winkt. Und zu dieser lichten Zukunft gehörte auch der Bau eines Hochhauses, eines sozialistischen natürlich. Hier steht das Hochhaus an der Weberwiese.

rbb/NARA Mi 26.01.2022 | 22:15 | Doku & Reportage Doku - Stalin und die Deutschen Kaum ein anderer Politiker des 20. Jahrhunderts hat so nachhaltigen Einfluss auf Deutschland ausgeübt wie Stalin. Der Film fragt nach seiner Bedeutung für die deutsche Nachkriegsgeschichte und den Mechanismen seiner Diktatur.

Kein Außenklo und keine zwei Hinterhöfe

Vor 70 Jahren war die Zeit anders. Wirklich. DIe Berliner Häuser hatten eine Art Regelhöhe von rund 20 Metern, sie hatten immer einen Hinterhof, oft sogar zwei oder drei, ziemlich oft gab es nur Außenklos und niemals eine Zentralheizung. Die Zukunft aber sollte heller werden, eine schicke Küche haben, hohe und viele Zimmer und verrückte Reliefs mit Arbeiterinnen und Arbeitern drauf. Solch ein Zukunftshaus wurde konzipiert, gebaut und bei gleich mehreren Feiern immer von einem ranghohen Funktionär bejubelt: Das Hochhaus an der Weberwiese feiert am 19. Januar 2022 seinen 70. Geburtstag. Halleluja Berlin! Das Wort Hochhaus ist in diesem Fall ebenfalls sehr historisch zu betrachten, denn kaum jemand würde heute ein Haus mit acht Etagen, einem Parterre-Geschoss und einer Art Dachgeschoss als Hochhaus bezeichnen. Aber damals waren 30 Meter eine wahrhaft lichte Gebäudehöhe in Berlin. Und ein Haus, das eben endlich mal kein Nachbarhaus hatte, bedeutete Licht und Sonne. In Verbindung mit einem Müllschlucker war dieses Haus eine Art Vorläufer des Sputnik.

Eine Promenade in die Zukunft

Das Hochhaus an der Weberwiese war Teil der Pläne für die damalige Stalinallee. Für diese neue Promenade wurde Altes abgerissen, plattgemacht und großflächig neu gebaut. Klar war dabei die Ausstattung: modern und schmuckvoll, aber kein Prunk. Ungewöhnlich und darum für die Nachwelt besser zu würdigen, ist die Bauweise, denn dieses Haus ist ein gemauertes Hochhaus. Die Geschichte der Entstehung gehört in die Zeit. Damals galten für die Ostberliner Funktionäre die sowjetischen Bauten als Schablonen oder vorbildhafte Muster für das neue Wohnen. Mehrere Architektengruppen legten 1950 Pläne vor, die nach ersten Kritiken und reichlich Streit um die baugestalterischen Einzelheiten umgesetzt wurden: Anlehnung an Karl Friedrich Schinkel als typisches Merkmal zukunftsorientierten und gleichzeitig regionalverankerten Bauens, aber mit klaren Anlehnungen an die Moskauer Bauten im Stile des heute so bezeichneten "sozialistischen Klassizismus". Ansichtskarten von den Modellen oder eine Ausstellung vor Ort gleich neben dem Bauplatz machten die Leute neugierig und staunen. "Bau mit"" war die Losung des Nationalen Aufbauprogramms im Osten, zu dem auch die Stalinallee gehörte. Es gab eine Lotterie, in der Wohnungen in der Stalinallee verlost wurden. Der Bau des Hochhauses wurde eine Art Denkmal, eine Statur oder Wahrzeichen: fotografiert, gezeichnet, miniaturisiert nachgebaut, geschnitzt. Die Idee der Gestaltung des Baus war natürlich ebenso wie überall Präsentation und Symbolik, und die Idee der Wohnungen war: Gleicher Standard für alle! In dem Hochhaus entstanden Wohnungen für die Familie, also nach damaligem Muster für Mutter, Vater und Kinder: drei Zimmer, Küche Bad.

Neuer Bau aus Trümmerziegeln

Beauftragt worden mit den Hochausplänen war eine Architektengruppe mit Hanns Hopp, Richard Paulick und Hermann Henselmann. Henselmann gilt dabei heute als der Schöpfer des Baus. Das Haus sollte eine Art Vorbild für die Gestaltung der Stalinallee sein: acht Geschosse mit einem zurückgebauten Dachgeschoss und einem Schauportal. Es gibt ein paar Türmchen, und Schmuckelemente. Insgesamt entstanden in dem Bau 33 Wohnungen. Das Haus hatte Modell-Charakter und war darum auch umfassend modern ausgestattet mit Einbauschränken in den Wohnungen, Telefonanschlüssen für viele, Gasboilern für das heiße Wasser und Stein- oder Holzböden statt der sonst üblichen Dielen. Immer wieder erwähnt wurde in Berichten die Nanotechnologie der 1950er: Müllschlucker auf den Etagen. Das Portal erhielt einen breiten Eingang und eine Treppe mit Säulen. Ein Sinnspruch des Dramatikers Bertolt Brecht adelte das Haus zum sozialistischen Wohntempel.

"Riese aus Stein an der Stalinallee"

In Texten über den Bau wurde nach Berichten aus der Zeit immer wieder ein Lied zitiert, dass bei den Feiern um Grundsteinlegung, Rohbauabschluss, Einzug und anderen Jubelanlässen dort gespielt wurde, später aber nicht mehr zu hören war: "Es wächst in Berlin, in Berlin an der Spree ein Riese aus Stein in der Stalinallee." Die Höhe – natürlich - und die Ausstattung, die Umgebung mit Grün, die Würdigung mit eingemeißelten Worten eines Dichters und die Würdigung durch Medien und Institutionen, den späteren Nationalpreis-Auszeichnungen der Architekten, die Abbildung auf Briefmarken und Postkarten – all das waren alte und neue Instrumente der Ikonisierung des Hauses.

dpa/Behring/imago images/Ritter) Hansa-Viertel und Karl-Marx-Allee - Berlin bewirbt sich um Welterbe mit 50er-Jahre-Architektur Wie unterschiedlich Städtebau nach dem Zweiten Weltkrieg in Ost- und West-Berlin gedacht wurde, zeigen das Hansa-Viertel und die Karl-Marx-Allee. Mit der Architektur der Nachkriegsmoderne bewirbt sich Berlin jetzt ums Unesco-Welterbe.

Verblasst, weil die Realität dem Vorbild hinterherhumpelte

Diese Ikone allerdings leuchtete nicht lange besonders hell. Schließlich blieb vieles - etwa die Ausstattung - eben nur eine Idee, die offenbar nicht für alle realisierbar war. In den 1980ern kam Honecker auch wieder bei den Bauarbeitern und Mietern vorbei, diesmal am Arkonaplatz, nun aber um bunt angestrichene Altfassaden und entkernte Hinterhöfe zu bejubeln, drei Jahrzehnte später also und immer noch kein Telefon für alle und keine Zentralheizung. Genau in dieser Zeit fiel das Hochhaus an der Weberwiese schon nicht mehr auf - hinter den Stalinbauten der zur Karl-Marx-Allee umgenannten Magistrale und unweit der fast doppelt so hohen Neubauten am Ostbahnhof. Heute ist das Haus saniert als eine Kuriosität der Vergangenheit. Die Bewohner loben die hohen Decken, die großen Räume und die moderaten Mieten. Propaganda-Projekt nennt der Berliner Mieterverein das Haus an der Weberwiese und ignoriert dabei vielleicht die Zeit, in der alle scharf darauf waren, dass etwas Neues kommt, das scheint und strahlt und den Leuten wohl tut. Fest steht: Sicher kann niemand sagen, welches dieser letzte Stein war, den Honecker am 19. Januar 1952 setzte. Stalin hat es nie hierher geschafft. Und ein Haus mit Müllschlucker kann kein Propaganda-Objekt sein.

Modellbau für die sozialistische Allee

Bild: dpa/H. Wiedl 33 Drei-Zimmer-Wohnungen und ganz oben mit großem Panoramablick - das Hochhaus an der Weberwiese ist bis heute eine schöne Wohnadresse.

Bild: imago images/R. Zöllner Ein Säulenportal und nur fünf Schritte bis ins Grüne: Zumindest beim sozialistischen Musterhaus stimmte die Idee vom schönen Wohnen.

Bild: www.imago-images.de Doch bevor das neue Hochhaus entstehen konnte, meißelten Trümmerfrauen aus dem Schutt der zerbombten Ruinen die Steine für den Bau.

Bild: dpa/akg-images Der Zeichner und Maler Oskar Nerlinger begleitete in vielen Zeichnungen die Bauarbeiten rund um die damalige Stalinallee und die Weberwiese.

Bild: imago images/H. Blunck Vorne und hinten "neu", dazwischen "alt": Am U-Bahnhof Marchlewskistraße wachsen nach dem Bau des Hochhauses an der Weberwiese die Neubauten entlang der damaligen Stalinallee.

Bild: dpa/H. Wiedl Friedenstauben, Fahnen, winkende Männer und Frauen mit Spaten: Viel sozialistische Symbolik und mindestens ebenso viel Hoffnung auf noch mehr Hochhäuser: Das Fries am Säulenportal des Hochhauses an der Weberwiese.

Bild: imago images/H. Blunck Bauschutt und Fahnenschmuck: Die Arbeiten an der Stalinallee boten reichlich Anlässe zum Feiern von Grundsteinlegungen und Rohbauabschlüssen.

Bild: imago images/frontalvision.com Applaus vom Ersten Sekretär des Zentralrates der FDJ, Erich Honecker (li.), und seinen Genossen, Staatspräsident Wilhelm Pieck (2.v.li.) und Ministerpräsident Otto Grotewohl (3.v.l.) bei der Einweihung des Stalindenkmals auf der Stalinallee, wenige Monate bevor ein paar Straßen weiter Honecker am 19. Januar 1952 den letzten Ziegelstein auf das Hochhaus an der Weberwiese setzte.

Bild: imago images/frontalvision.com Mit den Architekten übers Baufeld: Hermann Henselmann (1.v.l.) begeht mit seinen Kollegen die fertig gestellten Gebäude auf der damaligen Stalinallee.

Bild: imago images/H. Blunck Neues Wohnen und neue Mobilität: Schon bald nach Fertigstellung der Allee konnten Autos auf mehreren Spuren auf der neuen, fast schnurgeraden Straße fahren.

Bild: imago images/R. Zöllner Worte des Dichters: Über dem Eingang des Hochhauses an der Weberwiese begrüßen Bewohner und Besucher Bert Brechts Zeilen aus dem "Friedenslied".

Bild: imago images/PEMAX Breite Treppe, schwarze Säulen: Schmuck und Bedeutung auch für das neue Haus der neuen Arbeiter.

Bild: dpa/H. Wiedl Grün vor der Tür und einen Parkplatz unter Bäumen: Der kleine sozialistische Komfort des Hochhauses an der Weberwiese hat es bis ins Heute geschafft. | Zum Artikel | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen

























Sendung: