Der Schauspieler Hartmut Becker ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 83 Jahren in Berlin, wie seine Agentur am Sonntag mitteilte. Becker spielte in zahlreichen Filmen mit - und stand fürs Fernsehen beispielsweise für "Soko München" oder das "Traumschiff" vor der Kamera.

Sein erster wichtiger Film war 1970 das Vietnamkriegsdrama "o.k." von Michael Verhoeven, das bei der Berlinale einen Skandal auslöste. Es ging darin um die Vergewaltigung eines Mädchens durch US-Soldaten. Der Film erhitzte die Gemüter so sehr, dass die Jury zurücktrat und der Wettbewerb erstmals in der Geschichte des Festivals abgebrochen wurde. Becker arbeitete mit Verhoeven mehrfach zusammen, ebenso mit Senta Berger. Mit Lina Wertmüller drehte er "Heimlich, still und leise", mit Richard Attenborough "Die Brücke von Arnheim".