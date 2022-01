Tagebücher von Manfred Krug - Notizen eines "wichtigen Männleins"

Mi 26.01.22 | 08:39 Uhr | Von Ute Büsing

imago images/L. Winkler Audio: Inforadio | 26.01.2022 | Ute Büsing | Bild: imago images/L. Winkler

Der Schauspieler und Sänger Manfred Krug war schon in der DDR ein Star und wurde es dann nach seiner Übersiedlung auch in der Bundesrepublik. Nun erscheinen die Tagebücher des 2016 gestorbenen Allrounders. Von Ute Büsing

So kennt man ihn: schnoddrig und selbstgerecht, dabei extrem verletzlich, umtriebig ohne Ende. Dafür schätzten, ja, liebten, ihn viele, andere aber konnten ihn genau darum nicht ausstehen. Und genau so kommt das "wichtige Männlein", wie sich Manfred Krug selbstironisch nennt, in seinen nun veröffentlichten Tagebuchnotizen auch daher. Egal, was er treibt - der feinnervige Macho-Mime, zum Zeitpunkt der im Nachlass seiner Ehefrau Ottilie gefundenen Aufzeichnungen 58 Jahre alt, bekommt große Aufmerksamkeit aller Orten: als singender NDR-"Tatort"-Kommissar an der Seite von Charles Brauer und als Anwalt in "Liebling Kreuzberg", der Serie aus der Feder seines Freundes Jurek Becker, als nimmermüder Werbeträger und schließlich auch als Verfasser der Biografie "Abgehauen", die sich auf der Spiegel-Bestenliste fest beißt.

Geheime Zweitfamilie in der Arbeitswohnung

Zuhause ist die Hölle los. Denn dort breitet sich in der von der langjährigen Ehefrau Otti abgetrennten "Arbeitswohnung" das Baby aus, das Krug mit der Geliebten gezeugt hat. Irgendwann stolpert Otti versehentlich in die Zweitpartnerschaft in der Zweitwohnung. Das neue Großfamilienmitglied nimmt sie bewusst erst wahr, als Krug mit einem Schlaganfall in der Klinik liegt und sich beide Frauen abwechselnd um ihn kümmern.



Der Schlaganfall bildet eine kleine Zäsur in diesen Eintragungen des Nimmermüden. Nach dem Überwinden der Sprachfindungsschwierigkeiten und Lähmungserscheinungen trägt Krug nach – vor allem die große Liebe zum neuen Kleinkind, an dem sich der späte Vater nicht sattsehen kann, dem er zärtliche Lieder singt und dessen Freiheitsdrang er unbedingt unterstützt. "Tante Otti" macht notgedrungen mit.

Erhellende Einblicke in den Produktionsalltag und das Verhältnis zu alten Freunden

Das Skandalon, oder was manche dafür halten mögen, steht gleich am Anfang der Notate aus der Feder des Ausnahmeschauspielers und Sängers Manfred Krug. Alle seine Erben haben den Schriftsatz frei gegeben, dessen unterhaltsamer Kern nicht so sehr die selbstverliebten Attitüden ihres Autors sind, der sich mit "Abgehauen" in "einer Reihe mit Rushdie und Grass" sieht, sondern die erhellenden Einblicke in den Fernseh-Produktionsalltag, die Auseinandersetzung mit so genannten "kreativen Köpfen" aus dem Kosmos der Werbeagenturen, der Gleichklang mit alten Freunden.



Manfred Krug trug nach seiner Ausreise aus der DDR stets ein Stück des dort gelebten Lebens weiter mit sich herum. Viele Zeilen sind seinem Lieblingsmenschen, dem Schriftsteller Jurek Becker, gewidmet. Immer wieder sucht oder findet er auch die Nähe von Schriftstellern wie Stefan Heym und Ulrich Plenzdorf, Regisseur Frank Beyer und anderen aus dem DEFA-Kosmos, obwohl er die linientreuen Filme aus der DDR-Filmwerkstatt bei ORB und MDR alle noch mal anguckt – und sie verachtet.

Meinungsstark war er, dieser Manfred Krug, eine explosive Mischung aus Everybody‘s Darling und Kotzbrocken. Er war aber auch einer, der nach eigenem Bekunden "den ganzen Tag Probleme" hatte, seine "so genannte Prominenz zu neutralisieren". Und so ist er in den Tagebuchnotizen auch beschwerdefrei zu erleben bei Ottis guter Hausmannskost, suffselig im Wirtshaus "Diener" und bei Flohmarktbesuchen, wo der passionierte Sammler immer etwas findet. Wie ein ganz normaler Mensch. Die Fortsetzung ist schon angekündigt.

Manfred Krug „Ich sammle mein Leben zusammen – Tagebücher 1996-1997“

Herausgegeben von Krista Maria Schädlich

Kanon Verlag, 22 Euro

Sendung: Inforadio, 16.01.2022, 07:43 Uhr