Menschliche Überreste aus mehreren Museen und Universitäten Deutschlands und Österreichs sollen in dieser Woche an den US-Bundesstaat Hawaii übergeben werden. Die Schädel und Knochen stammen unter anderem aus dem Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte. Hawaii hatte um die Rückgabe gebeten.

Am Dienstag werden zunächst in Bremen acht menschliche Schädel übergeben, am Freitag sollen dann in Berlin Überreste von 32 Menschen folgen, die eine Delegation des Office of Hawaiian Affairs entgegen nehmen wird, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) mitteilte. Außerdem sind noch Übergaben in Göttingen, Jena und Wien geplant.