Der Berliner Schauspieler Dieter Mann ist am Donnerstag im Alter von 80 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Frau der DPA. Mann stand jahrzentelang auf Theaterbühnen und spielte in Kinofilmen mit, unter anderem in "Der Untergang". In den 80er Jahren wurde er Intendant des Deutschen Theaters in Berlin.

Mann wurde 1941 in Berlin-Tiergarten geboren, ging in Pankow zur Schule und begann in den frühen 60er Jahren mit der Schauspielausbildung an der staatlichen Schauspielschule Ernst Busch. Noch während des Studiums debüttierte er am Deutschen Theater, wo er Mitte der 60er Jahre Ensemble-Mitglied wurde. Er führte auch einige Male Regie und übernahm von 1984 bis 1991 den Job des Intendanten.

Als Schauspieler war er bis in die 2000er aktiv, am Theather und in einigen Kinofilmen, unter anderem in Oliver Hirschbiegels "Der Untergang" (2004) und "13 Semester". Auch als Hörbuch-Sprecher war Dieter Mann bekannt. Der Bundesverband Schauspiel hatte ihn 2020 für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Es hieß damals, "seine Liebe zur Genauigkeit und zum Denken", mache ihn zum Publikumsliebling. Sein Spiel sei sensibel, ernst, unaufgeregt und analytisch gewesen.