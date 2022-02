Nach drei Jahren Amtszeit will der Berliner Schauspieler Ulrich Matthes nicht erneut für als Präsident der Deutschen Filmakademie kandidieren. Das kündigte er bei einer Konferenz am Rande der Berlinale an.

Er habe damit gehadert, das Amt als Präsident abzulegen und sei lange in sich gegangen, erklärte der 62-Jährige. "Ich habe versucht, diese drei Jahre so gut wie möglich zu machen. Aber nun ist es dann auch gut", wird Matthes zitiert.

Bei seiner Entscheidungsfindung hätten auch die von mehreren deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern vor fast einem Jahr aufgenommenen und viel diskutierten Kampagnen-Videos unter dem Titel "#allesdichtmachen" eine Rolle gespielt, die sich gegen die damalige Corona-Politik der Bundesregierung richteten. Die Aktion bewertete Matthes als "komplett missglückt" und kritisierte den ironischen Ton der Kampagne.

Ulrich Mathes ist seit den 1980er Jahren als Theater-Schauspieler tätig, in Berlin unter anderem an der Schaubühne am Lehniner Platz und am Deutschen Theater, wo er seit 2004 als festes Ensemble-Mitglied spielt. Als Filmschauspieler wurde er unter anderem für seine Rolle des Propagandaministers Joseph Goebbels in "Der Untergang" von Oliver Hirschbiegel bekannt. Den Posten als Präsident der Deutsche Filmakademie übernahm er vor zwei Jahren von Iris Berben.