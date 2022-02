Draußen Sturm, drinnen Shakespeare - erst musste alles wegen Krankheit verschoben werden, dann gab es eine Umbesetzung im Ensemble, die Schlechtigkeit der Welt ist dennoch nicht aufzuhalten. Am Sonntag feierte "Queen Lear" Premiere am Gorki-Theater. Von Katja Weber

Queen Lear erwehrt sich ihrer ruchlosen Söhne nicht im antiken Britannien, sondern im Weltall, denn Weise versetzt Shakespeares Intrige und Kriege in eine Star Wars-Saga. Und nachdem das Theaterpublikum zwei Jahre per Streaming Serien genossen hat, bedient er auch diese Sehgewohnheiten: Die Netflix-Serie "Succession" lässt schön grüßen

Aber egal, ob die Tragödie im antiken Britannien oder in unendlichen Weiten ihren Lauf nimmt: An den Anfang gehört im Jahr 2022 eine Triggerwarnung. Fabian Hagen vom Nationaltheater Weimar trägt sie vor, er ist kurzerhand für einen erkrankten Kollegen eingesprungen (und dabei erstaunlich sicher in der neuen Rolle). Als Graf Kent, als Vertrauter der Queen, warnt er uns. Das alles heute Abend könnte ziemlich aus dem Ruder laufen.

In zweidimensionalen Raumgleitern, in denen das fabelhafte Ensemble sich dreidimensional in den Wahnsinn oder den Tod treibt. Zwei Kamerafrauen übertragen das Ränkespiel für das Publikum auf die Leinwand, so, als sei die Notwendigkeit, Theater künftig wieder verstärkt streamen zu müssen, schon mitgedacht worden. Im Laufe des Abend verlagert sich das Geschehen auf die klassische Theaterbühne. Bis dahin werden Drinnen und Draußen, Vorne und Hinten kunstvoll verknüpft; eine längere Szene spielt auch in der Dorotheenstraße hinter dem Theater.

Der Abend findet bis zur Pause fast ausschließlich hinter der Bühne statt. Vorn auf der Bühne, unter einer großen Leinwand, sitzt dabei meist nur der Musiker Jens Dohle, um den düsteren Endzeit-Soundtrack zum finsteren Geschehen beizusteuern. Die Intrigen selbst werden auf der Hinterbühne oder in den Gorki-Räumlichkeiten gesponnen, in den scienefictionhaften Kulissen von Julia Oschatz.

In diesem anspruchsvollen Aufbau setzt Queen Lear das Unglück selbst in Gang. Sie will aufs Altenteil und ihr Reich unter ihren drei Kindern aufteilen. Vorher aber besteht sie auf wortreichen Liebesbekundungen, je großartiger und schmeichelhafter die Liebensschwüre, desto besser: "Wer von Euch wird künftig mich, die ich mich selbst entkleide der Macht des Eigentums, am meisten lieben? Daran soll Euer Erbe sich bemessen".

Die beiden erstgeborenen Söhne tragen dicke auf, behaupten dabei, "das Ausmaß meiner Liebe sprengt die Sprache", aber ausgerechnet die innig geliebte Tochter Cordelia bleibt schlicht und aufrichtig. Queen Lear schäumt vor Wut und verstößt sie. Die bevorzugten Söhne erweisen sich als undankbare Erben, sie demütigen Lear und treiben sie in den Wahnsinn. Parallel dazu entfaltet sich der Generationenkonflikt zwischen Gräfin Bossy Gloster, deren zynischer, eiskalter Sohn Proud Boy Edmund wiederum seine Schwester in Sachen Erbe ausstechen will. Hier arbeiten sich Männer an Frauen ab, Söhne an ihren Müttern und Schwestern. Das Genderthema wird ständig mitverhandelt.