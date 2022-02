Karl Marx, hat der uns eigentlich noch was zu sagen? Genau mit diesen Bezügen zum Heute beginnt die Ausstellung im ersten Stock des Neubaus vom Deutschen Historischen Museum in Berlin-Mitte. Im vergangenen Jahr hatte das Haus eine repräsentative Umfrage durchführen lassen. Das Ergebnis: Marx ist aktuell, nach der Finanzkrise, in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten.

Die Industrialisierung im 19. Jahrhundert, die konkreten sozialen Umbrüche, die Marx beschäftigten, bilden das Zentrum der Ausstellung. Sie verweist zu Beginn und am Schluss klug auf die Gegenwart. Auf die entfremdeten Arbeitsumstände in den Textilfabriken Asiens zum Beispiel. Eine Wand mit großem Foto zeigt Hunderte asiatische Arbeiterinnen und Arbeiter, die für unsere Billigshops nähen. Davor: enge Boxen, in die wir eintreten können, um dort, so Sabine Kritter, die anderen, die gemeinsam mit uns produzieren, nicht mehr sehen zu können.

"Das ist dieser Prozess der Entfremdung bei Marx, den wir hier auf einen sehr einfachen Punkt bringen, den letztlich arbeitsteiligen Prozess, in dem wir nicht mehr die Kontrolle über das haben, was hergestellt wird". Das Bild entstand in einer der üblichen Textilfabriken in Vietnam, in denen Kleidung im Akkord produziert wird.

Marx hat die ökonomischen Umbrüche seiner Zeit präzise analysiert. Maschinen faszinierten ihn, die Dampfmaschine konnte Zeit sparen, aber sie verdichtete die Arbeit. Bis zu 16 Stunden waren die Männer gezwungen, in den Fabriken zu malochen. Frauen schwitzten in den Spinnereien, dank der automatischen "Spinning Jenny", auch sie ist ausgestellt.

Dem Bürgertum brachte die Industrialisierung hingegen Wohlstand und Erleichterungen: die erste Baumwollunterwäsche, industriell gefertigte Fahrräder, die Konfektion der Kleidung.

Einerseits beobachtete Marx den Fortschritt, den diese Produktivität des Kapitalismus geschaffen habe, so Sabine Kritter. Er sieht andererseits aber auch die Armut, die wächst. Er analysierte die Chance der Arbeitszeitverkürzung durch diese Maschinen.

Zugleich beschrieb er, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter länger arbeiten mussten und dass Unfälle zunahmen. Immer wieder hoffte Marx auf eine Revolution, so in der Weltwirtschaftskrise von 1857. Doch erst 1883, zwölf Jahre nach seinem Tod, wurde diese in Russland konkreter.