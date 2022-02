Interview | Musiker Frank Zander - "Mit 80 sagt man sich, so viel Zeit ist nicht mehr. Ich muss das ausnutzen."

Fr 04.02.22 | 06:21 Uhr

dpa/Nico Schimmelpfennig Video: Studio 3 – Live aus Babelsberg | 01.02.2022 | Janna Falkenstein | Bild: dpa/Nico Schimmelpfennig

Er ist bekannt für Lieder wie "Hier kommt Kurt" oder "Nur nach Hause" - und seine Weihnachtsessen für Berliner Obdachlose und Bedürftige. Zu seinem 80. Geburtstag erzählt Zander von Kiezkneipen, dem hohen Alter - und warum er singt.



rbb: Frank Zander, Sie sind nicht nur Bundesverdienstkreuzträger, sondern auch Kiezkneipen-Bewahrer. Und soweit bekannt, mögen Sie Ihre Kneipen ehrlich und ohne viel "Chichi". Sie haben ein absolutes Faible für urige Kneipen. Warum sind die so bewahrenswert?

Frank Zander: Na, Kiezkneipen. Weil man da viel sieht, viele Menschen beobachten kann. Ich sitze ja meistens irgendwo in einer Ecke und beobachte. Und dann fallen mir Dinge ein, wie: "Ich trink auf dein Wohl, Marie" [Lied von Zander aus dem Jahr 1974, Anm. d. Red.].

Es ist schwer vorstellbar, dass Sie in eine Keipe gehen und nicht sofort umringt von Menschen sind. Können Sie da wirklich alleine sitzen und nur gucken?

Schon. Berlin hat ja so etwas wie eine Wurstigkeit. Ich komme dann rein: "Ach, Herr Zander!". Ich sag: "Nachher geb' ich ein Autogramm, mach alles, Selfie". Aber setze mich dann um die Ecke. Und dann sind die auch alle artig. Und dann sitze ich da, gucke, kriege mein Bierchen. Das war ja auch für Zille [Grafiker und Maler Heinrich Zille, Anm. d. Red] wichtig. Irgendwo habe ich eine Verbindung zu Zille, weil mein Urgroßvater ein Freund von ihm war. Ich habe auch eine Zille-Zeichnung. Und der hat das ganz bestimmt auch so gemacht.

Wir stellen uns mal kurz vor, es gäbe keine Pandemie und es gäbe die Möglichkeit, völlig zwanglos in eine Kneipe zu gehen. Was glauben Sie, wäre das Gesprächsthema? Worüber würden die Leute heute Abend reden in Berlin oder Brandenburg, oder was würden Sie gerne besprechen?

Sie würden nicht sagen, war es nicht schön, in der Pandemie? (lacht) Ich glaube, sie würden sich freuen. Endlich wieder ohne Maske, weil das nervt wirklich. Und würden sich alle umarmen. Diese Freiheit hat dann natürlich wieder was. Aber diese Zeit ist auch da, um nachzudenken. Wir haben alles so selbstverständlich genommen. Wie verwöhnte Kinder. Und plötzlich merkten wir, da ist eine Grenze. Und das war diese Pandemie. Ich nenne sie immer "Corinna". Aber "Corinna" sitzt uns immer noch auf dem Schoß. Und will nicht runter.

Jetzt steht ein besonderer Tag an. Am Freitag werden Sie 80. Wie klingt das für Sie selber, 80?

Ach Mann, das ist wie eine Mauer, nicht? Ich hab mir das damals nie vorstellen können. Als ich 30 wurde, dachte ich, man müsste schon alles haben: Eine Frau. Und ein Haus eventuell in Aussicht. Mit 40 - gut übergangen - aber 50 war schon so – aha, jetzt wird man langsam erwachsen.

Und 80?

75 war schon eine Nummer. Und 80, das ist ja wie ein Felsen!

Passt das zu Ihnen? Für Sie selber?

Nicht so richtig, weil ich werde ja auch nicht so richtig erwachsen. (lacht) Ich bin sehr verspielt, hab auch eine Eisenbahn zuhause …

Es gibt die unglaubliche Recherche eines amerikanischen Neurowissenschaftlers, der herausgefunden haben will, dass der Mensch um die 80 am glücklichsten und zufriedensten ist. Können Sie das bestätigen?

Wenn man alles gemacht hat? Es ist so: Es bahnt sich plötzlich ein Ende an. Wenn man 25, 30 Jahre alt ist, erscheint das Leben endlos. "Och, ich habe ja noch Zeit", denkt man sich. Mit 80 sagt man sich, so viel Zeit ist nicht mehr. Ich muss das ausnutzen. Und dann kommen auch so "Zipperlein".

Aber sind Sie im Vergleich zum 40-jährigen Frank Zander weiser geworden? Was würde denn Evi sagen, Ihre Frau?

Für die bin ich überhaupt nicht weise. Aber ich bin eben noch da. Und 50 Jahre Ehe ist schon ein Hammer und das muss man erst einmal schaffen. Ich kenne eine Menge Leute, die die sechste Frau und das achte, neunte Kind haben. Die Zahlen sich doch dann dusselig. Aber ich habe es eventuell richtig gemacht. Ich denke, ich habe es richtig gemacht. Eine Frau, einen Sohn und der hat auch eine Frau, einen Sohn - und einen Hund.

Frank Zander feiert 80. Geburtstag

Bild: dpa/Ralf Hirschberger Auch mit nunmehr 80 Jahren ist Frank Zander noch Entertainer. Immer wieder zieht es ihn auf die Bühne...

Bild: imago/Roba/Schweigmann ... auch wenn seine Outfits nicht mehr ganz so glamourös sind wie in den 70ern. Hier ist Zander zu sehen mit Jürgen von der Lippe (l.) und den Gebrüdern Blattschuss.

Bild: dpa/Werner Roelen Gemeinsam mit Helga Feddersen präsentierte Zander von 1976 bis 1980 die "Plattenküche". Die TV-Show setzte auf die Kombination von Musik und Comedy.

Bild: imago/Christian Schroedter Mit Songs wie "Hier kommt Kurt", "Oh, Susi" und der Trio-Coverversion von "Da da da, ich weiß Bescheid, du weißt Bescheid" feierte Frank Zander seine großen Erfolge. Auch 2015 stand er beim Schlager-Olymp in Lübars noch auf der Bühne.

Bild: imago/eventfoto54 Als Kontrapunkt zu seiner rauen Stimme waren in seinen Liedern einst elektronisch verfremdete "Hamsterstimmen" zu hören. Bei Live-Auftritten hatte er dann Darsteller in überlebensgroßen Hamster-Kostümen an seiner Seite. Hier die Neuauflage mit Nachwuchshamstern.

Bild: imago/Rolf Zöllner Immer vor Weihnachten organisiert Frank Zander für Obdachlose und Bedürftige ein festliches Essen - auf den Teller kommen Gänsebraten und Knödel. In den Jahren vor Corona hatte Zander jeweils rund 3.000 Gäste.

Bild: dpa/Annette Riedl Doch in letzten zwei Jahren war alles anders, und so organisierte Frank Zander zusammen mit der Caritas und der Stadtmission einen Foodtruck, um auch in der Coronapandemie Mahlzeiten an Obdachlose und Bedürftige zu verteilen.

Bild: links: imago/Stefan Hässler, rechts: dpa/Ralf Hirschberger 2012 ist Zander für sein soziales Engagement mit dem Berliner Landesorden ausgezeichnet worden - 2016 folgte die entsprechende Ehrung in Brandenburg.

Bild: dpa/Soeren Stache Zanders Lied "Nur nach Hause" ist die offizielle Hymne des Fußballclubs Hertha BSC. Nach jedem Heimspiel des Vereins wird es im Berliner Olympiastadion angestimmt - mit und ohne ihn.

Bild: dpa/Patrick Pleul Wenn der Entertainer mal Ruhe haben will, zieht er sich zurück - der gelernte Grafiker malt am liebsten Fische. | Weitere Bildergalerien |

Sie sind im Jahr 1942 geboren, mitten in Neukölln, in wirklich harte Zeiten. Was sind die prägendsten Kindheitserinnerungen aus dieser Nachkriegszeit?

Es war wirklich die Nachkriegszeit. Und ich kann mich noch an die Bomber erinnern, die nach Tempelhof flogen, direkt über den Karl-Marx-Platz. Das ist wirklich ganz tiefes Neukölln. Wenn alle fragten: "Was? Du bist auf dem Karl-Marx-Platz groß geworden? Oh Gott, oh Gott, kann man da hin?" Ja, man konnte da hin. So gefährlich war das nicht. Der Platz war damals für mich immer sehr sonnig. Denn der Karl-Marx-Platz war für mich meine Kindheit.

Und was war der kleine Frank für ein Typ? Waren Sie ein braver Schüler?

Kann ich nicht so nachempfinden, eher normal. Aber meine Oma hatte ein Milchgeschäft. Und da gab es Trockenmilch. Ich bin dann immer raus, habe dort reingegriffen, wenn niemand geguckt hat, und habe verteilt und dafür dann Murmeln gekriegt. Das kann man heute gar nicht erklären. Wir hatten ja nichts als "Triesel mit der Peitsche" [Kinderspielzeug, Anm. d. Red].

Waren Sie auch damals schon so selbstsicher, eine Rampensau? Jemand, der nach vorne geht?

Ich war ganz, ganz schüchtern. Mädchen angucken, das war eher schwierig. Das änderte sich wirklich erst mit der Gitarre. Ich war bei den Pfadfindern - der kleine Zander mit einem Tüchlein. Und dann habe ich die Gitarre zum ersten Mal spielen können. Man muss natürlich üben. Und am Lagerfeuer habe ich dann irgendwann Lieder gespielt, die man damals spielte. Skiffle-Lieder oder Wanderlieder. Da merkte ich, dass die Mädels plötzlich am Rücken saßen. "Ach spiel doch weiter!" Da dachte ich mir: "Dit is et!".

Das Interview führte Janna Falkenstein für "Studio 3 – live aus Babelsberg". Dieser Beitrag ist gekürzt und redaktionell bearbeitet.

Sendung: rbb Fernsehen, 02.02.2022, 18:45 Uhr