Geld regiert die Welt und Liebe kann eine Ware sein - davon ist er überzeugt. Er hat für Männer und Frauen Formeln entwickelt, mit denen er ihr erotisches Kapital berechnen kann: Erotikkapital = Alter – Bodymassindex * (Einkommen)² betont er mit Blick auf die Herren. Und wer erotisches Kapital habe, wolle auch eine Rendite sehen. Herrlicher Sarkasmus. Chin Meyer hält den Ton gekonnt in der Schwebe. Wo der Humor aufhört, und der Ernst anfängt, ist kaum auszumachen. Und manchmal tut es richtig weh: "Wer kommt für Sie als Liebhaber in Frage?", will Chin Meyer von einer Zuschauerin wissen. "Wenn er ein Schwarzer ist und auch noch Jude, das macht Ihnen doch nichts aus?" – Natürlich nicht. – "Und wenn er ein schwarzer Jude ist, der gerade zum Islam konvertiert ist?" – Auch damit hat die Frau keine Probleme. – "Und wenn es ein schwarzer Jude ist, der gerade zum Islam konvertiert ist, der außerdem noch behindert ist und Ihr Boss?!" – Die Frau weiß nicht mehr, was sie sagen soll. – "Sie würden also jemanden aufgrund seiner sozialen Stellung diskriminieren?!" – Eine gezielte Provokation. Chin Meyer führt vor, wie leer diese Zuschreibungen sind und zugleich wie mächtig. Außerdem wird spürbar, dass wir längst nicht so offen und aufgeklärt sind, wie wir meinen. Und noch etwas spricht er an: Menschen aus bestimmten sozialen Milieus bleiben immer häufiger unter sich.