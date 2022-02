"Zusammenfassung von allem, was war" im Gorki-Theater - Ein bildsatter Alptraum

Mo 07.02.22 | 13:02 Uhr | Von Ute Büsing

www.imago-images.de/Martin Müller Audio: Inforadio | 07.02.2022 | Ute Büsing | Bild: www.imago-images.de/Martin Müller

Die Theateradaption von Kurzgeschichten der syrischen Autorin Rasha Abbas ist nach mehrfacher Verschiebung im Gorki-Theater aufgeführt worden: Ein verwirrendes, multiperspektivisches, aber eindrückliches Stück. Von Ute Büsing

Diese "Zusammenfassung von allem, was war" lässt sich selbst nur schwer zusammenfassen: Aus den 21 Kurzgeschichten der Syrierin Rasha Abbas, destillieren vier Schauspielerinnen und Schauspieler am Maxim-Gorki-Theater ein alptraumhaftes, tranceartiges, bildsattes Gespinst.



Das Stück unter der Regie von Sebastian Nübling beginnt mit der ersten Geschichte von "Samt". Ein namenloses, multiples Ich versucht - als ungeliebtes Kind, als aus verschiedenen Berufen gefallene Frau und auf der Straße lebender Freak - die ganze Welt zur Erlösung der anderen zu schultern.

Poetische Erzählungen von Leid, Vertreibung, Zerstörung und Tod

Die alttestamentarisch und symbolistisch geprägten poetischen Erzählungen von Leid, Vertreibung, Zerstörung und Tod an einem ungenannten Ort des Grauens (der aber als Syrien assoziierbar ist) sind auf acht Leid-Motive aus den ohnehin schon schlaglichtartigen Erzählungen eingedampft. Die selbst aus Syrien geflohenen Spieler:innen Karim Daoud, Kenda Hmeidan, Kinan Hmeidan und Lujain Mustafa, drei davon früher im Exil-Ensemble des Gorki, nähern sich kraftvoll den surrealen Meditationen über den "blauen Helm", den "ägyptischen Knast", über "Verwüstung" und "die nützliche Erfahrung, Kinder zu verstoßen". Konkret zu erkennen sind etwa ein Zivilist, der einen Checkpoint passieren will und einen Übergriff fürchtet; Menschen, die Drogen nehmen und Angst haben, verhaftet zu werden, weil sie Geflüchtete sind; eine Selbstmörderin im weißen Kleid wie in Trance.

Hochenergetische 80 Minuten Abtanzen

Innerhalb und außerhalb von Syrien, im Exil, sind die kurzen, manchmal durchaus auch komischen Spiel-Situationen angesiedelt. Einmal beschwert sich Kenda Hmeidan, auf deren Idee der Abend zurückgeht, schrill keifend über das in ihrem Bauch wachsende "Monster", ein ungewolltes Kind. Oft wirkt es, als tanzten die Darsteller:innen zu Nebelschwaden, zuckenden Lichtwechseln und dumpfen Downbeats in einem Techno-Club ab bis zum Umfallen. Hochenergetische 80 Minuten lang sind im Gorki-Container entwurzelte Charaktere auf der Suche nach Vater und Mutter in Gestalt des seine Kinder zurückweisenden vernichtenden Staates - Syrien - nach sich selbst und zumindest temporärer Gemeinschaft. Das Publikum hat die nicht leichte Aufgabe, die getanzten Alpträume zu dechiffrieren – oder wie das Ensemble eingangs ins Mikro haucht: zu imaginieren.



"Was uns zerbricht, das rettet uns" heißt es immer wieder in dieser auch Selbstermächtigungs-Tour de Force zwischen arabischen, englischen und deutschen Texttafeln und psychedelischen Projektionen (Video Ousay Awad) in wahnhafte Fantasien wie abgetrennte Glatzköpfe und Skalps im Blumentopf. Die Inszenierung legt nahe, dass es nur der unbedingte eiserne Wille zur Bewegung ist, der einen Ausweg markiert oder schlicht das ist, was bleibt. Eine verwirrende multiperspektivische und multilinguale Theatererfahrung, die lange nachwirkt und für Gesprächsstoff sorgt.

