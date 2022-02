Marc-Uwe Kling, Dota Kehr, Sebastian Lehmann, Julius Fischer und Maik Martschinkowsky sind die Mitglieder der Lesedüne. Fast alle sind an diesem Abend da. Aber erst mal geht es los mit dem Bassisten Boris the Beast. In schwarzem Muskelshirt, mit Nietenarmbändern an den Handgelenken, auf einem Barhocker kauernd spielt er ein paar warme, funky Bass Loops und schreit dann: "Und jetzt bitte spontane Begeisterung." Der Laden juchzt. Boris the Beast ist studierter Jazzmusiker, ein Genie am Bass - und dafür da, zwischen den Textlesungen ein bisschen Musik zu machen. Auf Zuruf. Aber dazu später mehr.

Jetzt kommt erst mal Julius Fischer und liest eine Geschichte über die Eltern von Sebastian Lehmann. Lehmann ist das einzige feste Ensemble Mitglied, das heute fehlt. Bekannt geworden ist er durch seine Elterntelefonate, ein Comedy Format, in dem er fiktiv mit seinen Eltern in Freiburg telefoniert und das unter anderem im rbb-Sender RadioEins läuft. Und Julius Fischer wiederum beschreibt nun in demselben Tonfall, wie Lehmanns Eltern ihn anrufen und sagen, sie möchten lieber Julius als Sohn, Sebastian habe seit 15 Jahren nichts auf die Reihe bekommen.