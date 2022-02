Witzig und Quelle von großem Chaos: Das Fabelwesen Marsupilami taucht vor 70 Jahren zum ersten Mal in einem Comic auf. Zum Geburtstag zeichnet Flix einen Jubiläumsband, der in Berlin spielt, und Marsupilami noch mal groß rausbringt.

Vor 70 Jahren erblickte ein Wesen das Licht des Dschungels, das man zuvor noch nie gesehen hatte: gelb mit schwarzen Flecken und einem extrem langen Schwanz. Es ist das Marsupilami. Sein Schöpfer ist der belgische Comiczeichner André Franquin (1924–1997), der damit die Fantasiewelt seiner Serie Spirou und Fantasio um ein wundervolles Fabelwesen bereicherte. Comiczeichner Flix hat den Band "Spirou in Berlin" gezeichnet und arbeitet gerade an einem Jubiläumsband über das Marsupilami, der im August erscheinen soll.

Das war so eine Art Wahnsinnstat. Man muss sich das so vorstellen: Menschen leben auf der Erde, man sieht den Mond und denkt, eines Tages möchte man mal da hin. Irgendwann hat dann bei Neil Armstrong - zum Beispiel - das Telefon geklingelt und er wurde gefragt, ob er mal zum Mond will. Er sagte ja, ist dann losgeflogen und wusste nicht, worauf er sich einlässt. So ähnlich war es bei mir auch. Spirou kennt man in Deutschland schon ewig, die Figur ist seit 1938 im Geschäft. Ich habe das als Kind gelesen. Irgendwann meldete sich mein Verlag bei mir und fragte, ob ich Spirou zeichnen möchte. Ich habe gelacht und die Frage für einen Witz gehalten. Ich wusste, dass die Rechtefrage nicht einfach ist und noch niemand außerhalb Frankreichs an diese Figur rangelassen wurde. Und auf einmal soll das ein Deutscher sein ... und dann auch noch man selbst.

Flix: Total, es fühlt sich tatsächlich ein bisschen so an, als ob gerade ein Familienmitglied Geburtstag hat, weil das Marsupilami gerade auf meinem Küchentisch wohnt.

Flix (*16. Oktober 1976 in Münster) ist ein deutscher Comiczeichner, -autor und Cartoonist . Zurzeit arbeitet Flix an einem Jubiläumsband für das Marsupilami .

Ich habe das Gefühl, das ist so eine Lücke in der Evolution. Das Marsupilami ist also eigentlich ein Tier, was es geben sollte, was scheinbar aber nur den Ausweg über den Kopf des Zeichners gefunden hat. Es ist ein Urwaldwesen, eine Mischung aus Säugetier und Amphibium, kann aber auch Eier legen. Es hat ein sehr sonniges Gemüt. Eigentlich ist es vom Charakter her wie so ein fünfjähriges Kind, mal bockig, mal fröhlich und alles aus vollem Herzen. Es hat ein sehr, sehr reines Herz, kann auch irgendwie unterscheiden zwischen Gut und Böse. Wer zum Clan gehört, der wird auch verteidigt. Es hat einen acht Meter lang Schwanz - unfassbar, was er mit dem alles machen kann. Wie eine Art Schweizer Taschenmesser ist er mal Rettungsseil und mal Sprungfeder. Es kann vorn einen Knoten reinmachen und damit auch noch irgendwie Nilpferde in die nächste Palme boxen. Das Marsupilami hat was Anarchisches und bringt viel Chaos. Man weiß nie so richtig, was als Nächstes kommt. Man hat einen Plan, man setzt es dahin, und es kommt dann da auch irgendwie an - aber auf völlig anderen Wegen, als man sich das vorstellt. Das ist natürlich für einen Comic oder für eine Geschichte das, was man möchte. Man braucht so einen X-Faktor, so was Unberechenbares, eine Prise Wahnsinn. Und die bringt das Marsupilami in diese Welt.

Nun lebt es in Ihrem Kopf, in Ihrer Fantasie: Was ist das Marsupilami für ein Wesen?

Ja und Nein ist die korrekte Antwort. Das Marsupilami stammt aus dem Spirou-Universum. Spirou hat einen Kumpel, das ist der Reporter Fantasio, und mit dem geht er oft auf Weltreise. 1952 haben sie zusammen ein Abenteuer erlebt, das "Die aufregende Erbschaft" heißt. Sie reisen an unterschiedliche Orte, unter anderem in den Dschungel des Fantasiestaats Palumbien. Da haben sie dieses Tier, das Marsupilami, gefunden, Freundschaft mit ihm geschlossen und es mit nach Hause genommen. Fortan war das Marsupilami neben dem Eichhörnchen ihr ständiger Begleiter.

Dann haben Sie sich in diese Welt vertieft und sind irgendwann dem Marsupilami begegnet. Das gehört nicht direkt in dieses Spirou-Universum?

Wieviel Freiheit hat man eigentlich als Zeichner, wenn man die Figur eines Kollegen quasi adoptiert?

Es geht sehr viel. Das Schwierigste ist, den Respekt zu verlieren. André Franquin ist einfach ein Zeichner, der einer der besten ist, die wir in Europa hatten. Wenn man ihn seit Kindestagen kennt und auf einmal dessen Schöpfung bearbeiten darf, kann einen das in Ehrfurcht erstarren lassen. Das muss man beiseitelegen und sagen: Der hat sich auch morgens einen Kaffee gemacht, sich hingesetzt und geguckt, was der Tag so bringt. So ähnlich muss man anfangen. Man nimmt die Figuren und lässt sie agieren. Man eignet sie sich so an. Dann spielen sie und je mehr sie spielen, desto spannender wird es und sie führen einen dahin, wo sie hingehören - aber wo sie eben noch nie waren.

Sie arbeiten an einem Jubiläumsband mit dem Marsupilami. War André Franquin prägend für Ihre Arbeit?

Total. Ich glaube, den allermeisten jungen Zeichnern geht André Franquin nah. Er hatte einen unglaublich dynamischen Stil. Er hat alles mit Pinsel gezeichnet - das ist eine so hohe Kunst. Qualitativ ähnlich hat nur Uderzo gearbeitet, der Asterix zeichnet. Das sind die Allerallerbesten und die hatten nicht nur das handwerkliche Können, sondern auch diesen Humor, den Witz, das Gefühl für Timing, was sie in ihre Geschichten reinpacken.