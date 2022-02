Theaterkritik | "Jessica - an Incarnation" an der Volksbühne

Am Ende ist es "vollbracht" - wie nach Jesus' letztem Abendmahl. Durch den Verrat ihres engsten Vertrauten Jude kommt Jessica zu Tode. Aber sie wird wieder auferstehen, immer und immer wieder. Wie im Loop – so heißt es. Davor liegen zwei Stunden Reinkarnationstheater, denn die titelgebende Jessica (Suzan Boogaerdt) tritt als prophetische Wiedergängerin des Erlösers auf.

Susanne Kennedy und ihr Bühnenbildner Markus Selg versammeln auf der Drehbühne - in einem wüstenhaften Environment mit Zitaten antiker Tempel und Gesteinsbrocken und kunstfertigen digitalen Projektionen - acht Wesen mit blonden Mähnen in Jeans-Versatzstücken und Feinripp-Unterwäsche, die so zombiehaft agieren, als sei ihnen längst alles Leben ausgesogen. Die Verpuppung zur Mensch-Maschine ist eines von Kennedys stilbildenden Prinzipien. Und so sprechen die Figuren bis auf eine, Jessicas Gefährten und später Verräter: Jude (Benjamin Radjaipour), auch nicht selbst, sondern werden mit Stimmen aus der Konserve ausstaffiert. Das erhöht die Künstlichkeit, vergrößert die Distanz.

Heraus kommt ein bildstarker Totentanz mit stark rituellen und esoterischen Momenten, der nur auszuhalten ist, weil er gelegentlich von Komik durchbrochen wird. Da saugen die Jessica-Jünger begierig die Milch auf, die sich ihre Hohepriesterin abgezapft hat, lassen sich von ihr Rauch ins Gesicht pusten und fühlen sich nach dem Returntrip in ihre Erinnerung wie geläutert. Geburts- und Sterbegeräusche all inclusive. Obendrein quasi-religiöse Gesänge und fast ein "Amen" mit viel Hall wie in der Kirche.