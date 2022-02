Darf man in diesen Tagen ein fröhliches Schlagerfest feiern? Natürlich muss diese Frage auf der Showbühne gleich zu Beginn geklärt werden. Noch vor dem ersten Lied übernimmt Marlene diese Aufgabe. "Darf man fröhlich sein", fragt die Hausdame des Tip am Kanzleramt das Publikum - und gibt unter dem Beifall der rund 450 Zuschauerinnen und Zuschauern im ausverkauften Showzelt gleich die Antwort: "Unser Grand Prix muss gespielt werden!" Denn der 1956 als Grand Prix de la Chanson gegründete Schlagerwettbewerb, der seit 2001 als Eurovision Song Contest weltweit von rund 200 Millionen Menschen am Bildschirm verfolgt wird, steht wie kein anderes musikalisches Ereignis für ein friedliches und tolerantes Miteinander in Europa. Der Frieden ist in den 66 Jahren dieses Wettbewerbs immer wieder besungen und angemahnt worden. Nicht nur von der deutschen Sängerin Nicole, die 1982 mit "Ein bißchen Frieden" sogar gewonnen hat. Beim diesjährigen ESC, der im Juni in Turin stattfindet, wird man ganz sicher hören, wie drängend das Thema weiterhin ist.

Vom friedlichen Miteinander handelt auch der erste Song des Abends, "Insieme - Gemeinsam". Mit dieser Hymne an das vereinte Europa hat Toto Cutugno 1990 den ESC in Zagreb gewonnen. Pasquale Aleardi wird das Lied später, in der zweiten Hälfte des Abends, noch einmal in voller Länge singen. Zum Auftakt der temporeichen Show aber genügen ihm erste Strophe und Refrain, danach übernimmt Co-Sängerin Anke Fiedler. Mit großer Stimme singt sie Katja Ebsteins "Wunder gibt es immer wieder". Spätestens mit dieser optimistischen Hymne ist man tief drinnen in der wunderbaren Welt des Grand Prix - und wird musikalisch immer weiter hineingesogen in die Schlagergeschichte.

Bevor der Schweizer Schauspieler, den man als "Kommissar Dupin" in der gleichnamigen Krimiserie im Ersten kennt, nun den nächsten Song anstimmt, erzählt Aleardi dem Publikum ausführlich, wie er in den 70er und frühen 80er Jahren als Kind mit seiner Familie den Grand Prix de la Chanson im Fernsehen erlebt hat. Bis zu 40 Familienmitglieder hätten auf drei in der gesamten Wohnung verteilten Bildschirmen gemeinsam geschaut, gegessen und getrunken, gefeiert und diskutiert - und dabei unterschiedliche Nationen als Fans unterstützt: "Mein italienischer Vater war für Italien, meine griechische Mutter war für Griechenland", so der Sänger. "Und wir Kinder wurden komplett schizophren."